Πράσινα τιμολόγια: Προς πτώση των χρεώσεων τον Μάρτιο - «Βουτιά» 21% της χονδρικής

Τέταρτη φθηνότερη η ελληνική αγορά τον Φεβρουάριο, χάρις στην υψηλή συμμετοχή ΑΠΕ (43%) και υδροηλεκτρικών (20%). Σταθερά εξαγωγική η χώρα μας με εκροές 829 Γιγαβατώρες.

Πτώση των πράσινων τιμολογίων για τον Μάρτιο προεξοφλεί η σημαντική αποκλιμάκωση κατά 20% της χονδρικής αγοράς τον μήνα που διανύουμε. Σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου προμήθειας, αν δεν υπάρξει κάποια απότομη άνοδος στο διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί ο Φεβρουάριος, η «βουτιά» αυτή αναμένεται να «μεταφραστεί» σε ελάττωση κατά διψήφιο ποσοστό των χρεώσεων του επόμενου μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χονδρεμπορικό κόστος διαμορφώνεται στα 86,2 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στο διάστημα από τις 1 μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου. Επομένως, είναι περίπου 22,5 ευρώ ανά Μεγαβατώρα χαμηλότερο από τον Ιανουάριο, όταν η αγορά είχε κλείσει στα 108,67 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Ενδεικτικό των «χαμηλών πτήσεων» της ελληνικής χονδρεμπορικής είναι ότι, για το παραπάνω διάστημα, η ελληνική αγορά είναι η τέταρτη φθηνότερη σε όλη την ΕΕ. Μικρότερες τιμές διαμορφώνονται μόνο στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Καταλύτης ΑΠΕ και «νερά»

Η αποκλιμάκωση των τιμών στην εγχώρια αγορά θα πρέπει να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, οι οποίες από τη μία πλευρά συγκράτησαν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, από την άλλη, ενίσχυσαν την παραγωγή ΑΠΕ – κυρίως των αιολικών πάρκων.

Την ίδια στιγμή, οι έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος έχουν οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών μονάδων. Μάλιστα, η αλλαγή του σκηνικού είναι τόσο δραστική (συγκριτικά με την παρατεταμένη περίοδο λειψυδρίας που προηγήθηκε) που από τα περιορισμένα αποθέματα περάσαμε στη συγκέντρωση τέτοιων ποσοτήτων, ώστε να χρειάζεται η υποχρεωτική «αποφόρτιση» αρκετών υδροηλεκτρικών, για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος υπερχείλισης.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «υποχρεωτικά νερά», καθώς για αυτό τον λόγο οι αντίστοιχοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί εντάσσονται κατά προτεραιότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, η φόρμουλα με την οποία αυτοί αμείβονται (μέσω εντολών πώλησης με αποδοχή τιμής και προτεραιότητα εκτέλεσης) έχει ως συνέπεια να ωθείται προς τα κάτω η χονδρεμπορική αγορά.

«Καθαρές» εξαγωγές για έναν ακόμη μήνα

Το παραπάνω σκηνικό έχει ως συνέπεια το μερίδιο των ΑΠΕ να διαμορφώνεται αυτό τον μήνα στο 43%, ενώ των υδροηλεκτρικών στο 20%. Επομένως, το 63% της παραγωγής τον Φεβρουάριο έχει παραχθεί από «καθαρές» μορφές ενέργειας, με τη συμμετοχή των θερμοηλεκτρικών μονάδων να έχει περιοριστεί στο 37%.

Μέρος από αυτή την παραγωγή δεν έχει αξιοποιηθεί για την κάλυψη εγχώριων αναγκών αλλά και για την πραγματοποίηση εξαγωγών. Κι αυτό γιατί, για έναν ακόμη μήνα, από το ισοζύγιο των εμπορικών προγραμμάτων ανταλλαγής ενέργειας με τις γειτονικές χώρες, προκύπτουν «καθαρές» εκροές.

Πιο συγκεκριμένα, οι «καθαρές» εξαγωγές στο πρώτο 20ήμερο κινούνται στις 820 Γιγαβατώρες. Πρόκειται για μία «επίδοση» που χρίζει την Ελλάδα τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγέα ηλεκτρισμού στην ΕΕ, πίσω από τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Σουηδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φεβρουάριος παίρνει τη σκυτάλη από τον πρώτο μήνα του έτους, όπου η χώρα μας αναδείχθηκε σε… πρίζα για την ευρύτερη περιοχή, τροφοδοτώντας την με ηλεκτρική ενέργεια. Όπως έχει γράψει το Insider.gr, τον Ιανουάριο οι «καθαρές» εξαγωγές έφτασαν τις 1.256 Γιγαβατώρες, με κύριους αποδέκτες τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία.