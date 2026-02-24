Η Ελλάδα παρέλαβε 5 νέα πυροσβεστικά ταχύπλοα σκάφη στο πλαίσιο του «ΑΙΓΙΣ»

Η προμήθεια των νέων σκαφών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του 5ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Πειραιά η εκδήλωση παραλαβής πέντε (5) σύγχρονων πυροσβεστικών ταχύπλοων σκαφών άμεσης επέμβασης RAFNAR FIFI 45, τα οποία εντάσσονται στον επιχειρησιακό στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές του δυνατότητες στη θαλάσσια πυρόσβεση και διάσωση.

Στο περιθώριο της τελετής ένταξης των νέων ταχύπλοων σκαφών στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, τελέστηκε αγιασμός υπό τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ Σεραφείμ.

Η προμήθεια των νέων σκαφών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα νέα μέσα συνδυάζουν υψηλή ταχύτητα, αξιοπιστία και προηγμένη τεχνολογία, επιτρέποντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Με μέγιστη ταχύτητα 50 κόμβων, αυτονομία άνω των 250 ναυτικών μιλίων και συνολική ισχύ 1.050 ίππων, προσφέρουν αυξημένη ευελιξία και σταθερότητα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Παράλληλα, διαθέτουν σύγχρονο πυροσβεστικό εξοπλισμό και δυνατότητες διάσωσης και μεταφοράς πολιτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του χρόνου απόκρισης και στην αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, των λιμενικών υποδομών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης στον χαιρετισμό του ανακοίνωσε ότι τα πέντε νέα ταχύπλοα σκάφη θα ενταχθούν στο δυναμικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των λιμένων Πειραιώς, Ηρακλείου, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας. Συνολικά, με την προσθήκη των πέντε νέων σκαφών ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος θα αριθμεί πλέον 15 σκάφη, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η ένταξη επιπλέον 12 σκαφών πολλαπλών δυνατοτήτων, αυξάνοντας συνολικά τη διαθέσιμη δύναμη στα 27.

Ανέφερε ότι, η σημερινή επιχειρησιακή ένταξη των πέντε νέων ταχύπλοων σκαφών στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της θαλάσσιας παρουσίας της Πολιτικής Προστασίας, ανταποκρινόμενο στα ιδιαίτερα γεωγραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της χώρας μας, με τη δεύτερη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη, τα εκατοντάδες νησιά, τους λιμένες διεθνούς σημασίας και την αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.

Τόνισε πως, με την προσθήκη των νέων πλωτών μέσων, ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος ενισχύεται ποσοτικά και ποιοτικά, αποκτώντας αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία, μικρότερο χρόνο απόκρισης σε παράκτια και θαλάσσια συμβάντα και ισχυρότερη παρουσία σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ βελτιώνεται η διαλειτουργικότητα με τους λοιπούς φορείς ασφάλειας και διάσωσης.

Τέλος, κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι, η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί αποσπασματική ενέργεια, αλλά εντάσσεται σε έναν συνεκτικό σχεδιασμό αναβάθμισης των δυνατοτήτων του Σώματος, διασφαλίζοντας ότι η ισοτιμία στην ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, παραμένει σταθερή πολιτική προτεραιότητα και έμπρακτη συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των ταχύπλοων σκαφών, υπογραμμίζοντας ότι συνδυάζουν ταχύτητα, αξιοπιστία, προηγμένη τεχνολογία. Πρόσθεσε ότι εσωτερικά του σκάφους έχει προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, η ασφαλής μεταφορά τραυματιών, ασθενών και ατόμων που χρειάζονται βοήθεια με φορείο, υπογραμμίζοντας ότι στα πλαίσια της ασφαλούς διάσωσης και αναζήτησης ατόμων στη θάλασσα όπως και στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, τα νέα σκάφη είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, η οποία συμβάλει στην βελτίωση της επιχείρησης σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος, τόνισε ότι η ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος εξελίσσεται, εστιάζοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση και τον σύγχρονο εξοπλισμό με στόχο τη θωράκιση έναντι φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Από την πλευρά του ο Managing Director της RAFNAR Hellas, κ. Παντελής Στούμπης, έκανε λόγο για μια ουσιαστική επένδυση στην επιχειρησιακή ισχύ της χώρας, κυρίως στην προστασία της περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα αμιγώς ελληνικό προϊόν σχεδιασμένο και κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, το οποίο ήδη εξάγεται σε απαιτητικές διεθνείς αγορές όπως η Αμερική, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Ισπανία κ.α. Όπως σημείωσε, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και τη ναυπηγική υπεροχή της χώρας. Τόνισε πως, η συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα υπήρξε ουσιαστική και αποτελεσματική, υπογραμμίζοντας ότι με κοινό προσανατολισμό στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια πέτυχαν ένα αποτέλεσμα αντάξιο της αποστολής που καλούνται καθημερινά να επιτελέσουν. Ο κ. Στούμπης ευχήθηκε τα νέα σκάφη να αποτελέσουν πολλαπλασιαστή ισχύος για το Πυροσβεστικό Σώμα και να υπηρετούν με ασφάλεια εκείνους που υπηρετούν την πατρίδα, σημειώνοντας ότι είναι περήφανοι που στηρίζουν την αποστολή του Υπουργείου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου, οι Βουλευτές, Ά Πειραιώς, κ. Νικόλαος Βλαχάκος, Β’ Πειραιώς, κ. Γιώργος Βρεττάκος, κ. Μιχάλης Λιβανός και κ. Γιάννης Τραγάκης, Αχαΐας, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης και Θεσπρωτίας, κ. Βασίλειος Γιόγιακας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς, ο Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Επιθεωρητής Νοτίου Αιγαίου, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MAINSYS A.E., Φώτης Θυμωδέας, ο Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας RAFNAR HELLAS, Βασίλειος Βασίλειου, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και στελέχη των κατασκευαστριών εταιρειών, MAINSYS και RAFNAR HELLAS, και των φορέων υλοποίησης του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».