ΕΛΑΣ: Πάνω από 16.000 παραβάσεις σε τροχονομικούς ελέγχους σε όλη την Ελλάδα το τριήμερο

Από 20 Φεβρουαρίου έως και χθες Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, συγκροτήθηκαν 1.973 συνεργεία, από τα οποία ελέγχθηκαν 73.632 οχήματα και βεβαιώθηκαν 16.274 τροχονομικές παραβάσεις.

Πάνω από 16.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν από τις υπηρεσίες Τροχαίας σε εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους, που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την προστασία και την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων από και προς τα αστικά κέντρα κατά τον εορτασμό των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τους ελέγχους δόθηκε έμφαση σε «επικίνδυνες» και αντικοινωνικές παραβάσεις, που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην υπερβολική ταχύτητα και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με 3.062 και 502 παραβάσεις αντίστοιχα, δηλαδή το 21,9% από το σύνολο των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν.

Αναλυτικά οι παραβάσεις αφορούσαν: