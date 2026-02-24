Φθηνότερα έως και 50% Ozempic και Wegovy στις ΗΠΑ

Πρόκειται για μείωση 50% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή στο Wegovy (αυτή τη στιγμή στα 1.350 δολάρια το μήνα) και 35% όσον αφορά το Ozempic (αυτή τη στιγμή στα 1.027 δολάρια το μήνα).

Την απόφασή της να μειώσει τις μηνιαίες τιμές καταλόγου έως και 50% για τα δημοφιλή φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη στις ΗΠΑ από το 2027, γνωστοποίησε η Novo Nordisk, σε μία προσπάθεια να τα καταστήσει πιο προσιτά σε ασθενείς με ασφαλιστική κάλυψη.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ενέσιμη θεραπεία Wegovy και η αντίστοιχη εκδοχή της σε χάπι, το ενέσιμο Ozempic κατά του διαβήτη και το από του στόματος φάρμακο για τον διαβήτη Rybelsus, θα τιμολογούνται στα 675 δολάρια τον μήνα. Πρόκειται για μείωση 50% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή στο Wegovy (αυτή τη στιγμή στα 1.350 δολάρια το μήνα) και 35% όσον αφορά το Ozempic (αυτή τη στιγμή στα 1.027 δολάρια το μήνα).

Η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία έχει μειώσει στο παρελθόν τις τιμές των φαρμάκων Wegovy και Ozempic που πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές, κάτι που ωφελεί κυρίως τους ασθενείς που πληρώνουν με μετρητά και συχνά δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη για τα φάρμακα.

Με την κίνηση αυτή η Novo Nordisk θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Eli Lilly, η οποία κατέχει πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά αυτού του είδους φαρμάκων ή GLP-1. Τα πιο αποτελεσματικά φάρμακά της σε συνδυασμό με την πρότερη χρονικά είσοδό της στον χώρο της απευθείας πώλησης στους καταναλωτές επέτρεψαν στην Eli Lilly να πάρει το προβάδισμα στον χώρο, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε μειώσεις τιμών στους καταλόγους της στις ΗΠΑ.

«Οι ιδιωτικοί και δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς, καθώς και οι ασθενείς, επιθυμούν πρόσβαση και ζητούν χαμηλότερες τιμές καταλόγου. Οι σημερινές μας ενέργειες ανταποκρίνονται σε αυτό το αίτημα και καταργούν τα εμπόδια του κόστους, ώστε περισσότεροι ασθενείς να μπορούν να επωφεληθούν από την αξία των Wegovy και Ozempic», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Jamey Millar, επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Novo Nordisk στις ΗΠΑ.

Φωτογραφία: @associatedpress