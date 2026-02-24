Λάιεν: Η ΕΕ ζήτησε από την Ουκρανία να επισπεύσει τις επισκευές στο αγωγό Ντρούζμπα

Λίγο νωρίτερα σήμερα, η κρατική ουκρανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz ανακοίνωσε σήμερα ότι η λειτουργία της εγκατάστασής της παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή του Χαρκόβου διακόπηκε έπειτα από ρωσική επίθεση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την Ουκρανία να επισπεύσει τις επισκευές των ζημιών που προκλήθηκαν στο αγωγό πετρελαίου ‘Ντρούζμπα’ κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια έκανε τη δήλωση αυτή κατά την διάρκεια ενημέρωσης στο Κίεβο με αφορμή την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

«Τα ρωσικά στρατεύματα για μια ακόμη φορά επιτίθενται στην υποδομή παραγωγής φυσικού αερίου του Ομίλου της Naftogaz», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ