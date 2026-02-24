ΟΠΑΠ: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου τυχερών παιχνιδιών - Αλλαγή επωνυμίας

Από «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» γίνεται «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Συμμετοχών».

Σε αλλαγή επωνυμίας προχωρά ο ΟΠΑΠ συνεπεία της διάσπασης της εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων.

Ειδικότερα, από «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» γίνεται «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Συμμετοχών».

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση (OPAP Holding Societe Anonyme) και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες (OPAP Holding).

Την 24η Φεβρουαρίου 2026, το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ενέκρινε την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας και την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 24 Φεβρουαρίου 2026 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 25η Φεβρουαρίου 2026 η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Συμμετοχών».

Σημειώνεται ότι δεν θα αλλάξει ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της Εταιρείας.

Απόσχιση του κλάδου τυχερών παιγνίων

Σε συνέχεια των ανακοινώσεών της από 13 Οκτωβρίου 2025, 7 Νοεμβρίου 2025 και 8 Ιανουαρίου 2026, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2026:

Η διαδικασία διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου τυχερών παιγνίων και εισφοράς του σε νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρεία, 100% θυγατρική της Εταιρείας (η «Επωφελούμενη Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 54(3), το άρθρο 57(3), τα άρθρα 59 έως 74 και 140 του ελληνικού νόμου 4601/2019, το άρθρο 28(3) περίπτωση ιβ’ του ελληνικού νόμου 4002/2011 και τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018, όπως ισχύει (η «Διάσπαση»), ολοκληρώθηκε με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Απόφασης υπ’ αριθμ. 40289ΑΠ/24-02-2026 του Υπουργείου Ανάπτυξης (αριθμός καταχώρισης ΓΕΜΗ 5968042). Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης Κλάδου:

(α) Η Επωφελούμενη Εταιρεία, με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών 112, Τ.Κ. 104 42) και αριθμό ΓΕΜΗ 191625301000, καθίσταται καθολική διάδοχος στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου τυχερών παιγνίων που της μεταβιβάστηκε. Στο πλαίσιο αυτής της καθολικής διαδοχής, η Επωφελούμενη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων παραχώρησης και κάθε είδους διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρείας, στον βαθμό που αφορούν τον κλάδο τυχερών, και η μεταβίβαση αυτή συνιστά καθολική διαδοχή.

(β) Η Εταιρεία έχει καταστεί η μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης Εταιρείας.

(γ) Η επωνυμία της Εταιρείας άλλαξε από «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» σε «OΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος από «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε «OΠΑΠ Συμμετοχών».

Ακύρωση ιδίων μετοχών

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 7η Ιανουαρίου 2026, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την ακύρωση έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (11.459.263) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.437.778,9), σύμφωνα με το άρθρο 49 του ελληνικού νόμου 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν της εν θέματι μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες σαράντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (€107.581.043,40), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (358.603.478) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμ. πρωτ. 4026544ΑΠ/2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ενώ το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ενημερώθηκε την 24η Φεβρουαρίου 2026 για την ακύρωση των μετοχών και τη συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χ.Α. των ως άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η 27η Φεβρουαρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλεφωνικά στο: 210 5798930 ή μέσω e-mail στο: [email protected].