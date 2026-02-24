Εγκρίθηκαν 447 αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εξωστρέφεια ΜμΕ»

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της Δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της Δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Τα έργα που εγκρίνονται χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Η δράση αφορά στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Συνολικά εξετάσθηκαν εξακόσιες είκοσι τρεις (623) αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό αιτούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 163.364.138,73€ και συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 71.818.086,69€.

Εγκρίνονται τετρακόσιες σαράντα επτά (447) αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 116.044.908,30€ και δημόσια δαπάνη 51.167.257,43€.

Απορρίπτονται εκατόν εβδομήντα έξι (176) αιτήσεις συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 42.027.026,39€ με δημόσια δαπάνη 18.335.504,50€ € λόγω μη πληρότητας απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και τυπικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης όπως αποτυπώνονται στα σχετικά πεδία του ΟΠΣΚΕ ή λόγω σώρευσης κατά το στάδιο του προενταξιακού ελέγχου (σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 2023/2831).

Για τέσσερις (4) αιτήσεις με συνολικό αιτούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 880.171,00€ και συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 372.066,69€ πραγματοποιήθηκε απόσυρση του επενδυτικού σχεδίου τους μέσω της σχετικής ενέργειας στο ΟΠΣΚΕ και ως εκ τούτου δεν εξετάστηκαν από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των πράξεων είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας (e-mail) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών (10) ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η Aπόφαση θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες antagonistikotita.gr, espa.gr και efepae.gr.