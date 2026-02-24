Aπόπειρα για rebound στη Wall Street

Ο Dow Jones κερδίζει 0,64% στις 49.115 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,17% στις 6.849 μονάδες και ο Nasdaq ισχυροποιείται 0,27% στις 22.687 μονάδες.

Ήπια κέρδη καταγράφονται στη Wall Street την Τρίτη, με τους δείκτες να προσπαθούν να συνέλθουν μετά το δύσκολο ξεκίνημα της τελευταίας εβδομάδας του Φεβρουαρίου.

Ο Dow Jones κερδίζει 0,64% στις 49.115 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,17% στις 6.849 μονάδες και ο Nasdaq ισχυροποιείται 0,27% στις 22.687 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της AMD σκαρφαλώνει 7,42% αφού η Meta ανακοίνωσε μια πολυετή συμφωνία μαζί με την ανάπτυξη έως και 6 γιγαβάτ μονάδων επεξεργασίας γραφικών της για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κύριοι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες τη Δευτέρα δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις λόγω των φόβων για διαταραχές της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους κλάδους, σε συνδυασμό με τους δασμούς 10% του Ντόναλντ Τραμπ που από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν μια σημαντική εκδήλωση που διοργανώνεται από την Anthropic, την εταιρεία πίσω από το Claude. Η Anthropic αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις νέων προϊόντων και να παρουσιάσει τα τελευταία χαρακτηριστικά του Claude.

«Όλοι είναι σε εγρήγορση πριν από μια ακόμη αποκάλυψη προϊόντος τεχνητής νοημοσύνης», ανέφεραν οι επενδυτές της Mizuho. «Κάθε άρθρο για την Anthropic έχει αντιμετωπιστεί ως αυξανόμενος ανταγωνισμός για τον κόσμο του λογισμικού, είτε αυτό είναι δίκαιο είτε όχι» πρόσθεσαν. ΄