S&P για Metlen: Αμετάβλητο το ΒΒ+ και σταθερό outlook

Δημήτρης Ζάντζας
Αμετάβλητη σε BB+ διατηρούν την πιστοληπτική αξιολόγηση της Metlen, όπως και το σταθερό outlook, οι αναλυτές της S&P.

Ο οίκος σημειώνει ότι η χαμηλότερη του αναμενομένου επίδοση του ενεργειακού τομέα της Metlen για το 2025, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση από τη διοίκηση, δεν θα έχει αντίκτυπο στην πιστοληπτική αξιολόγηση της εισηγμένης.

Με προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 750 εκατ. ευρώ, η S&P αναμένει ότι ο λόγος καθαρού χρέους προς EBITDA θα διαμορφωθεί κοντά στο 4,0x για το 2025, ωστόσο «δεδομένης της φύσης αυτής της προσωρινής επιδείνωσης, η S&P εκτιμά ότι ο δείκτης χρέους προς EBITDA θα επιστρέψει κοντά στο 2,0x ήδη από το 2026 και θα διαμορφωθεί άνετα κάτω από το 2,0x την περίοδο 2027-2028».

Ο οίκος σημειώνει επίσης ότι οι πρόσφατες υπερβάσεις κόστους σε μεμονωμένα projects -συμπεριλαμβανομένης της μονάδας Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο- αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία έχουν πλήρως ενσωματωθεί στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για τα EBITDA του 2025.

Μεταξύ άλλων, η S&P σημειώνει ότι η Metlen τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται σε έργα φωτοβολταϊκών, μπαταριών και δικτύων, τα οποία θεωρούνται λιγότερο σύνθετα και με χαμηλότερο κίνδυνο υλοποίησης σε σχέση με τεχνολογικά πιο απαιτητικά έργα, όπως το Protos.

Σε ό,τι αφορά το asset rotation, ο οίκος σχολιάζει πως μεγάλο μέρος των τρέχοντων projects είναι πλέον προπωλημένο, γεγονός που «κλειδώνει» τιμές και αγοραστές και περιορίζει τον κίνδυνο αποτυχίας αυτών των συναλλαγών.

Η ενδεχόμενη εξαγορά του χυτηρίου Aluminium Dunkerque στη Γαλλία θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής, επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές της S&P, τονίζοντας ότι σε περίπτωση υλοποίησης μιας τέτοιας συναλλαγής, το χαρτοφυλάκιο αλουμινίου της Metlen θα ενισχυόταν σημαντικά και θα μπορούσε να στηρίξει μια αύξηση των EBITDA στα επίπεδα των 1,8-2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

