Δημοσκόπηση Interview: 3η θητεία ΝΔ «βλέπει» το 53% - Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης

Αρνητική εμφανίζεται η στάση απέναντι σε νέα πολιτικά σχήματα. Τα ποσοστά για τα πιθανά κόμματα Καρυστιανού - Τσίπρα.

Πρώτη πολιτική δύναμη αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας Politic.gr που για πάνω από 1 στους 2 «κλειδώνει» και τρίτη κυβερνητική θητεία, με σταθερό προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας ενώ ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα προηγείται, ενώ δεύτερο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Πλεύση Ελευθερίας 7%, η Ελληνική Λύση 6,4%, το ΚΚΕ 6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ25 3,3%, οι Δημοκράτες 2,5%, η ΝΙΚΗ 1,2% και η Νέα Αριστερά 1%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,7%, ενώ ένα 10,4% δηλώνει άλλο κόμμα.

Η προοπτική νέας διακυβέρνησης με κορμό τη ΝΔ παραμένει ισχυρή: το 53% εκτιμά ότι μια τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία είναι πολύ ή αρκετά πιθανή, ενώ το 45% τη θεωρεί απίθανη. Το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να πείθει ως εναλλακτική εξουσίας. Μόλις το 12% θεωρεί πιθανή μια εκλογική του νίκη, ακόμη και με μικρή διαφορά, ενώ το 86% τη θεωρεί λίγο ή καθόλου πιθανή.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,5%, ενώ δεύτερη είναι η απάντηση «κανένας» με 29,5%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ χαμηλότερα κινούνται άλλα πολιτικά πρόσωπα με μονοψήφια ποσοστά. Στο υποθετικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», ο σημερινός πρωθυπουργός προηγείται με 38% έναντι 28%, ενώ το 34% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο. Παράλληλα, στο ερώτημα για τον πιο δύσκολο αντίπαλό του, το 33% απαντά «κανένας».

Ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 17%, ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13%. Αρνητική εμφανίζεται η στάση απέναντι σε νέα πολιτικά σχήματα. Για ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 73,4% δηλώνει ότι είναι καθόλου πιθανό να το επιλέξει και το 9,8% λίγο πιθανό, ενώ μόλις 11,3% και 5,2% απαντούν πολύ και αρκετά πιθανό. Αντίστοιχα, για πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 69,4% δηλώνει καθόλου πιθανό, το 11,1% λίγο πιθανό και μόλις 9,9% και 8,1% αρκετά ή πολύ πιθανό.