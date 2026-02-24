Σπανάκης: 228 έργα από το υπουργείο Εσωτερικών στα Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης, προσκεκλημένος των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας ως κεντρικός ομιλητής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στα έργα που έχουν ενταχθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών που ξεπερνούν τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα 228 έργα που χρηματοδοτούνται μόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Μίλησε επίσης για την οικονομική-φορολογική πολιτική της κυβέρνησης και ειδικότερα στις περιοχές που θα έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ για το 2026 και μηδενικό για το 2027 στα Δωδεκάνησα. Χαρακτηριστικά είπε ότι πάνω από 58 περιοχές στη Ρόδο θα έχουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ το 2026.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που γίνονται στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα για τη Ρόδο: η Παιδαγωγική Ακαδημία, το Εθνικό Θέατρο, το Αθλητικό Κέντρο «Καλλιπάτειρα» κ.ά. Μίλησε για τα αποχετευτικά, για τα υδραυλικά και για τα έργα οδικής ασφάλειας.

Εκτενή αναφορά έκανε και για την τουριστική περίοδο του 2026, καθώς και για τα οφέλη των εργαζομένων από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους λέγοντας χαρακτηριστικά, «ό,τι υποσχόμαστε το υλοποιούμε».

Ακόμη, μίλησε για την αύξηση της χρηματοδότησης των δήμων από την κυβέρνηση κατά 70% από το 2019 μέχρι σήμερα και μάλιστα σε δήμους όπως η Χάλκη με αύξηση 189%, το Καστελόριζο με 225% και το Αγαθονήσι με 344%.

Ευχαρίστησε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τη διαχρονική υποστήριξη στην παράταξη και τόνισε ότι «στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία να ξεπεράσει στα Δωδεκάνησα το 50% στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Κλείνοντας, ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στην αξιοπιστία του κυβερνητικού λόγου, επισήμανε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές θα κριθούμε για την υλοποίηση όσων δεσμευτήκαμε το 2023 και κάλεσε τα στελέχη σε ετοιμότητα για τη μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ