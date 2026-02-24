Το ρωσικό ΥΠΕΞ προειδοποιεί για τους κινδύνους μιας σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε μετά τη κατηγορία που διατύπωσε η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) νωρίτερα σήμερα ότι η Βρετανία και η Γαλλία προετοιμάζουν μυστικά τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με τεχνολογία και εξαρτήματα πυρηνικών όπλων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο ευθείας σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και για τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει μια τέτοια σύγκρουση.

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε μετά τη κατηγορία που διατύπωσε η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) νωρίτερα σήμερα ότι η Βρετανία και η Γαλλία προετοιμάζουν μυστικά τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με τεχνολογία και εξαρτήματα πυρηνικών όπλων.

Η SVR δεν συμπεριέλαβε τεκμηριωμένα στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της, για τον οποίο η γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα δήλωσε ειδησεογραφικό δίκτυο RBC ότι συνιστά «κατάφωρο ψέμα». Δεν υπήρχε άμεσο σχόλιο από τη Βρετανία.

«Προειδοποιούμε άλλη μια φορά για τους κινδύνους μιας ευθείας στρατιωτικής αναμέτρησης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις ενδεχόμενες φρικτές συνέπειές της», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Το Κίεβο απορρίπτει ως «παράλογο» τον ισχυρισμό της Ρωσίας περί πυρηνικών όπλων

Η Ουκρανία απέρριψε σήμερα ως «παράλογο» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι το Κίεβο προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τη βοήθεια δύο πυρηνικών δυνάμεων, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της «βρώμικης βόμβας», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Για την ιστορία: η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους απορρίπτουμε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βόμβες βρώμικων πληροφοριών της Ρωσίας».

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) της Ρωσίας, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, κατηγόρησε τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων. Η Βρετανία δεν απάντησε άμεσα στον ρωσικό ισχυρισμό.

Η Γαλλία, μέσω δήλωσης που έκανε η πρεσβεία της στη Μόσχα στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, είπε ότι αυτό είναι «κατάφωρο ψέμα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ