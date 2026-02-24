Mega deal πολλών δισ. δολαρίων για Meta - AMD

Νέα συμφωνία - ορόσημο που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 100 δισ. δολάρια «κλείδωσε» στον κλάδο της τεχνολογίας

Νέα συμφωνία - ορόσημο που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 100 δισ. δολάρια «κλείδωσε» στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς η Meta θα αναπτύξει εξοπλισμό κέντρου δεδομένων αξίας 6 γιγαβάτ που βασίζεται σε επεξεργαστές της Advanced Micro Devices (AMD).

Η Meta θα αγοράσει τσιπ και υπολογιστές της AMD για εργασίες σε διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης την προσεχή πενταετία, ξεκινώντας από το β' εξάμηνο του 2026.

Το deal θα αξίζει «διψήφιο αριθμό δισ. δολαρίων» δολαρίων ανά γιγαβάτ, σύμφωνα με την Διευθύνουσα Σύμβουλο της AMD, Λίζα Σου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Meta θα προχωρήσει στην αγορά 160 εκατ. μετοχών της AMD σταδιακά, όταν το έργο και η τιμή του τίτλου της φτάσουν σε συγκεκριμένα ορόσημα.

Ένα γιγαβάτ αντιπροσωπεύει την παραγωγή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα - αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία περίπου 700.000 κατοικιών.

Η ανακοίνωση έρχεται την AMD πιο κοντά στον μεγαλύτερο αντίπαλό της, την Nvidia, η οποία αποκάλυψε τη δική της συνεργασία με τη Meta την περασμένη εβδομάδα, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης να συνεχίζουν να επιταχύνονται, ακόμη και όταν ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν φόβους για μια «φούσκα».

Για τη Meta, η συμφωνία με την AMD θα φέρει εξαρτήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της, ενώ θα έχει επίσης τη δυνατότητα να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται αυτοί οι ημιαγωγοί στο μέλλον.

«Οι φιλοδοξίες μας είναι αρκετά υψηλές», τόνισε ο Σάντος Τζανρντάν, επικεφαλής παγκόσμιων υποδομών της Meta, ο οποίος επιβλέπει τα κέντρα δεδομένων της εταιρείας και την τεχνική τους αρχιτεκτονική.

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να γίνουμε μεγάλοι και να αναπτυσσόμαστε», υπογράμμισε η CEO της AMD. «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με τη Meta, αλλά πλέον η σχέση μας περνά στο επόμενο επίπεδο» πρόσθεσε.