ΧΑ: «Βουτιά» 3,3% στις τράπεζες - Υποχρέωσε τον Γενικό Δείκτη σε απώλειες

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Τρίτη οι τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μία συνεδρίαση αυξημένου τζίρου, υποχρεώνοντας τον Γενικό Δείκτη σε κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας. Αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Τρίτη οι τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μία συνεδρίαση αυξημένου τζίρου, υποχρεώνοντας τον Γενικό Δείκτη σε κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας, παρά το γεγονός ότι μεμονωμένα μη τραπεζικά blue chips προσέλκυσαν αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Οι επίμονες πιέσεις στις τράπεζες, που απορρόφησαν το 67% του ημερήσιου τζίρου, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον Γενικό Δείκτη, ο οποίος προέρχεται από δύο πτωτικές εβδομάδες. Έπειτα από 19 εναλλαγές προσήμου, από τις 14:20 και μετά ο ΓΔ κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, για να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με απώλειες 0,64% στις 2.259,13 μονάδες – οριακά πάνω από το πρόσφατο χαμηλό των 2.253 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας.

Για τις τράπεζες η τεχνική εικόνα επιδεινώθηκε αισθητά μετά τη σημερινή νέα υποχώρηση. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.511,28 μονάδες με πτώση 3,32%, κι έτσι «μετράει» συνολικές απώλειες 7,15% μέχρι στιγμής εντός του Φεβρουαρίου - έχοντας χάσει σημαντικό μέρος των κερδών περί του 18% που κατέγραψε τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με αναλυτές, το ενδεχόμενο περαιτέρω διόρθωσης στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες.

Αξιοσημείωτη η ενίσχυση του ημερήσιου τζίρου, που διαμορφώθηκε σε 403,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά στην ΕΤΕ διακινήθηκαν 6,35 εκατ. τεμάχια αξίας 87,85 εκατ. ευρώ, στην Alpha Bank 16,94 εκατ. τεμάχια αξίας 62,10 εκατ. ευρώ, στην Τρ. Πειραιώς 7,8 εκατ. τεμάχια αξίας 61,94 εκατ. ευρώ και στην Eurobank 15,34 εκατ. τεμάχια αξίας 59,13 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες πρωταγωνίστησαν και στις προσυμφωνημένες συναλλαγές, η συνολική αξία των οποίων διαμορφώθηκε στα 38,24 εκατ. ευρώ.

Το διεθνές κλίμα, όπου η αβεβαιότητα επανέρχεται με αφορμή τους αμερικανικούς δασμούς, και ενώ παραμένει ανοιχτό το «μέτωπο» του Ιράν, θα συνεχίζει να επηρεάζει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου και στο ελληνικό ταμπλό. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται ωστόσο τις αμέσως επόμενες ημέρες μια σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Την Πέμπτη 26/2 ανακοινώνουν οι Τρ. Πειραιώς, Eurobank, ΟΤΕ, Helleniq Energy και Ideal Holdings, ενώ την επομένη ακολουθούν οι ΕΤΕ, Alpha Bank και Premia Properties.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η Euroxx αναμένει ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο, με βασικό χαρακτηριστικό την δυναμική αύξηση των καθαρών χορηγήσεων στο τέλος του 2025 και σχετικά σταθερά περιθώρια, εκτιμώντας ταυτόχρονα ότι η προσοχή της αγοράς θα στραφεί κυρίως στις προοπτικές για το 2026 και στους τριετείς χρηματοοικονομικούς στόχους που θα παρουσιάσουν οι διοικήσεις.

Στο σύνολο του ταμπλό 52 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 70 υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 28 ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

«Διχασμένος» ο FTSE Large Cap

Έντονες αποκλίσεις καταγράφηκαν στη σύνθεση του FTSE Large Cap. Στην «κορυφή» των κερδών βρέθηκε η μετοχή της Viohalco με άλμα 6,30% (έως το +9% ενδοσυνεδριακά) στα 14,84 ευρώ. Μεγάλη άνοδος και για τον ΟΤΕ που ενισχύθηκε 4,27% στα 17,60 ευρώ, ενώ Motor Oil και Cenergy ακολούθησαν με κέρδη 4% και 3,69% αντίστοιχα. Το top-5 συμπλήρωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κλείνοντας με άνοδο 3,05% στα 35,78 ευρώ.

Με αξιόλογα κέρδη ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, και οι Jumbo (+2,39%), Coca-Cola HBC (+1,84%) και Τιτάν (+1,32%).

Στον αντίποδα βρέθηκε ο ΟΠΑΠ με απώλειες 4,365 στα 15,59 ευρώ, η ΕΤΕ με απώλειες 4,16% στα 13,70 ευρώ, ενώ Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς ακολούθησαν με πτώση 3,61% και 3,53% αντίστοιχα. Στο -2,94% το κλείσιμο της Eurobank, στο -1,69% για την Τρ. Κύπρου, μικρότερες απώλειες 0,72% για την Optima.