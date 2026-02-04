Ειδήσεις | Ελλάδα

Υπ. Δικαιοσύνης: Σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης μετά το ναυάγιο στη Χίο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Υπ. Δικαιοσύνης: Σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης μετά το ναυάγιο στη Χίο
Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ευρωβαρόμετρο: Γιατί ανησυχούν περισσότερο Έλληνες και Ευρωπαίοι

Crypto: Σε καθεστώς ελέγχου οι ψηφιακές συναλλαγές - Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για κινήσεις και κεφάλαια

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέο χρονοδιάγραμμα, βαρύτερα τα πρόστιμα - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες το 2026

tags:
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Μεταναστευτικό
Λιμενικό
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider