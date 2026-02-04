Λεβερκούζεν: Πόσο κοστίζει το ταξίδι και τι να κάνετε εκεί

Αν και το Λεβερκούζεν δεν συγκαταλέγεται στους κλασικούς τουριστικούς προορισμούς της Γερμανίας, ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά πάρκα του και τη στενή του σχέση με τον αθλητισμό.

Μια σύγχρονη πόλη της δυτικής Γερμανίας, χτισμένη στις όχθες του Ρήνου, το Λεβερκούζεν έχει μείνει ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό. Βρίσκεται στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και το όνομά του προήλθε από τον φαρμακοποιό Καρλ Λέβερκουζ. Σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της πόλης είναι η Βιομηχανία Χημικών και Φαρμάκωv Bayer που έχει την έδρα της εδώ.

Αν και το Λεβερκούζεν δεν συγκαταλέγεται στους κλασικούς τουριστικούς προορισμούς της Γερμανίας, ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά πάρκα του και τη στενή του σχέση με τον αθλητισμό. Είναι παγκοσμίως γνωστό ως η έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, με την εντυπωσιακή BayArena να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους και όχι μόνο.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αντιμετωπίσει στις 24 Φεβρουαρίου τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα Playoffs του Champions League και ο αγώνας αποτελεί ιδανική αφορμή για να γνωρίσει κανείς την πόλη. Δείτε στο Travelgo.gr πόσο κοστίζει το ταξίδι, αλλά και τι να δείτε αν βρεθείτε στο Λεβερκούζεν.