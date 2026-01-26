ΕΕ: Οριστικό τέλος στο ρωσικό αέριο έως το 2027 - Η Ουγγαρία καταφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Οι υπουργοί των χωρών της ΕΕ ενέκριναν τον νόμο τη Δευτέρα, με τις Σλοβακία και Ουγγαρία να καταψηφίζουν. Μάλιστα, η τελευταία θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Την τελική, οριστική σφραγίδα στο σχέδιο της απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, έβαλαν την Δευτέρα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντάς του έτσι να νομοθετηθεί και επίσημα.

Η πολιτική αυτή καθιστά νομικά δεσμευτική την υπόσχεση της ΕΕ να διακόψει τις σχέσεις με τον πρώην κορυφαίο προμηθευτή φυσικού αερίου της, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Οι υπουργοί των χωρών της ΕΕ ενέκριναν τον νόμο τη Δευτέρα από τις Βρυξέλλες, με τις Σλοβακία και Ουγγαρία να καταψηφίζουν το σχέδιο.

Μάλιστα, η Ουγγαρία δήλωσε ότι θα παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η απαγόρευση σχεδιάστηκε ώστε να εγκριθεί από ενισχυμένη πλειοψηφία χωρών, επιτρέποντας στην ΕΕ να παρακάμψει την αντίσταση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας και επιδιώκουν να διατηρήσουν στενούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Όπως αναφέρει η συμφωνία, η ΕΕ θα σταματήσει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του 2026 και το φυσικό αέριο μέσω αγωγών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Ο νόμος επιτρέπει την παράταση της προθεσμίας έως την 1η Νοεμβρίου 2027 το αργότερο, εάν μια χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξασφάλιση αποθεμάτων φυσικού αερίου με προμήθειες από χώρες εκτός της Ρωσίας πριν από την χειμερινή περίοδο.

Η απαγόρευση θα αρχίσει να ισχύει έξι εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Για τις υφιστάμενες συμβάσεις θα ισχύει μεταβατική περίοδος. Σύμφωνα με το σχέδιο, η σταδιακή αυτή προσέγγιση θα περιορίσει τον αντίκτυπο στις τιμές και τις αγορές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η μη συμμόρφωση με τους νέους κανόνες μπορεί να οδηγήσει σε μέγιστες κυρώσεις τουλάχιστον 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για ιδιώτες και τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ για εταιρείες, τουλάχιστον 3,5% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Μέχρι την 1η Μαρτίου 2026, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και να εντοπίσουν πιθανές προκλήσεις στην αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου. Για τον σκοπό αυτό, οι εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρχές και την Κομισιόν για τυχόν συμβάσεις που παραμένουν σε ισχύ. Οι χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο θα πρέπει επίσης να υποβάλουν σχέδια διαφοροποίησης.

Η Ρωσία παρείχε περισσότερο από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε περίπου 13% το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ.