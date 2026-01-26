Η Αθήνα στο επίκεντρο της παγκόσμιας συνεδριακής βιομηχανίας

Tο «IAPCO Annual Meeting & General Assembly 2026» θα φέρει για τρεις ημέρες στην ίδια αίθουσα τους κορυφαίους επαγγελματίες της παγκόσμιας συνεδριακής βιομηχανίας.

Τα φώτα της παγκόσμιας βιομηχανίας συνεδρίων και εκδηλώσεων θα είναι στραμμένα στην Ελλάδα με τη διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (IAPCO) στην Αθήνα από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διεθνή εμπιστοσύνη στη δυναμική της χώρας μας, καθώς και τη στρατηγική της θέση στον ανά τον κόσμο συνεδριακό χάρτη.

Σημειώνεται πως το «IAPCO Annual Meeting & General Assembly 2026» θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, φέρνοντας για τρεις ημέρες στην ίδια αίθουσα τους κορυφαίους επαγγελματίες της παγκόσμιας συνεδριακής βιομηχανίας.

Του συνεδρίου θα προηγηθεί το Council Meeting της IAPCO, το οποίο θα διενεργηθεί στο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενούμενο από το Thessaloniki Convention Bureau, από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2026. Επιπλέον, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί την ίδια εβδομάδα Stakeholder Meeting, με τη συμμετοχή της ηγεσίας της IAPCO και των κεντρικών stakeholders της πόλης.

Η επιστροφή της IAPCO στην Αθήνα, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2010, αποτελεί εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνικό κλάδο συνεδρίων και εκδηλώσεων. Σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων αλλά και ευκαιριών, το φετινό συνέδριο και η Γενική Συνέλευση αποτελούν κομβικό σημείο διαλόγου, στρατηγικής σκέψης και συλλογικής δράσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως ώριμο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό διεθνή προορισμό.

Υπογραμμίζεται πως το συνέδριο αποτελεί την κορυφαία διεθνή συνάντηση επαγγελματιών του κλάδου των συνεδρίων και των εκδηλώσεων και έχει ως στόχο την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών, σύγχρονων τάσεων και την έμπνευση των συμμετεχόντων μέσα από ουσιαστικές εμπειρίες και περιεχόμενο υψηλής αξίας.

Η φετινή θεματική προσέγγιση με τίτλο “The Odyssey Reinvented” αντλεί έμπνευση από μια σύγχρονη προσαρμογή της Οδύσσειας, συνδέοντας το διαχρονικό ελληνικό έπος με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης εποχής.

Η αφήγηση του συνεδρίου εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μεταμορφώνει τις ανθρώπινες συναντήσεις και τη διασύνδεση, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σημασία της ανθρώπινης σοφίας, των συναισθημάτων και της προσαρμοστικότητας. Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς προς το ψηφιακό και το εικονικό περιβάλλον, το συνέδριο τιμά το ανθρώπινο ταξίδι και τις αξίες που κατέστησαν τον Οδυσσέα διαχρονικό σύμβολο: την ευρηματικότητα, την υπομονή και επιμονή, την ηγεσία και την αποφασιστικότητα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου στην Αθήνα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων του ελληνικού κλάδου συνεδρίων και εκδηλώσεων, με κορύφωση την τελευταία ημέρα του συνεδρίου και την παρουσία ως προσκεκλημένων βασικών εκπροσώπων (stakeholders) από τη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας έτι περαιτέρω τη διασύνδεση των δύο πόλεων και τη συνολική στρατηγική ανάδειξης της χώρας ως κορυφαίου συνεδριακού προορισμού.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για κλειστό συνέδριο, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της IAPCO και στους στρατηγικούς της εταίρους.

Στην επιτυχία του συνεδρίου συμβάλλουν καθοριστικά όλοι οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς. Ειδικότερα, το «IAPCO Annual Meeting & General Assembly 2026» φιλοξενείται από την IAPCO Team Greece, η οποία αποτελείται από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων: AFEA Congress, CONVIN SA, ERA Congresses & Events, ERASMUS Conferences & Events, καθώς και από τον οργανισμό This is Athens – Convention & Visitors Bureau. Οι παραπάνω φορείς είναι ενεργά μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES) και διαπιστευμένα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (IAPCO).

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (IAPCO), κα Σίσσυ Λυγνού, αναφερόμενη στη διοργάνωση, δήλωσε:

«Η Αθήνα σε λίγες εβδομάδες θα φιλοξενήσει το Ετήσιο Συνέδριο & τη Γενική Συνέλευση της IAPCO, που αποτελεί την εκδήλωση-ορόσημο του διεθνούς Οργανισμού και προσελκύει τους μεγαλύτερους ηγέτες, ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων εταιριών οργάνωσης συνεδρίων ανά τον κόσμο. Η θεματική του συνεδρίου “The Odyssey Reinvented” αντλεί τον συμβολισμό της από την Οδύσσεια, όχι ως μια ιστορική αφήγηση, αλλά ως ένα διαχρονικό πλαίσιο ηγεσίας, προσαρμογής και μετασχηματισμού. Πρόκειται να αποτελέσει την πηγή ενός σημαντικού αφηγήματος για την μελλοντική πορεία της παγκόσμιας συνεδριακής βιομηχανίας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ουσιαστική ευθύνη για μένα η ευκαιρία να καλωσορίσουμε ένα τόσο σημαντικό γεγονός στην Αθήνα και στη χώρα μας.

Παράλληλα είναι ιδιαίτερη η τιμή που αισθάνομαι, καθώς από το διπλό ρόλο μου ως Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού αλλά και μέλος της τοπικής ομάδας οργάνωσης IAPCO 2026 Team Athens, θα μπορώ να συμβάλλω τόσο στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της χώρας ως κορυφαίου συνεδριακού προορισμού όσο και στη χάραξη ιστορίας για τη διαδρομή της IAPCO, στον τόπο όπου γεννήθηκε η δημοκρατία και το πρώτο συμπόσιο.».

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES) που αποτελεί μέλος της Παγκόσμιας Ομάδας Εργασίας των Εθνικών Ενώσεων PCO της IAPCO (IAPCO Global Task Force of National PCO Associations), κα Αντωνία Αλεξάνδρου, ακολούθως επισήμανε:

«Η Αθήνα εδραιώνεται ως διεθνής κόμβος συνεδρίων, φιλοξενώντας το ετήσιο συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση της IAPCO και αναδεικνύοντας τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς συνεδριών και εκδηλώσεων.

Η ελληνική συνεδριακή αγορά αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει επαγγελματισμό, ποιότητα και ευελιξία, καθιστώντας την Αθήνα προορισμό παγκόσμιας αναφοράς.

Ως μέλος της τετραμελούς Οργανωτικής Επιτροπής και Πρόεδρος της HAPCO & DES —του Εθνικού Συνδέσμου που εκπροσωπεί τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες του κλάδου— θεωρώ ότι η συμμετοχή μας σε αυτή τη διοργάνωση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προβάλλουμε το ελληνικό συνεδριακό οικοσύστημα με όραμα, ενέργεια και δυναμισμό, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να φιλοξενεί εκδηλώσεις διεθνούς επιπέδου.».

Η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που συγκροτείται από τα πιστοποιημένα PCO μέλη της IAPCO – AFEA Congress, CONVIN SA, ERA Congresses & Events και ERASMUS Conferences & Events – συμπλήρωσε:

«Η Αθήνα ανοίγει τις πύλες της στο Ετήσιο Συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση της IAPCO, τοποθετώντας την πόλη στο επίκεντρο του διεθνούς Meetings Industry. Η διοργάνωση αναδεικνύει τη δυναμική, την ωριμότητα και τη δημιουργικότητα της ελληνικής συνεδριακής σκηνής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσα από τη συνεργασία μας ως πιστοποιημένα μέλη της IAPCO (AFEA, CONVIN, ERA & ERASMUS), με κοινό όραμα και υψηλά πρότυπα ποιότητας, αποδεικνύουμε ότι η ελληνική συνεδριακή κοινότητα μπορεί να λειτουργεί ενιαία, με διεθνή προσανατολισμό και φιλοδοξία να διαμορφώσει το μέλλον των διεθνών συνεδρίων.».