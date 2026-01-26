ΧΑ: Διστακτικότητα και εναλλαγές προσήμου για τον Γενικό Δείκτη

Επιλεκτικές κινήσεις εκ μέρους των επενδυτών, Cenergy, Τρ. Πειραιώς και Viohalco ξεχωρίζουν ανοδικά στη σύνθεση του FTSE Large Cap.

Με εναλλαγές προσήμου κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τις κινήσεις των επενδυτών να είναι επιλεκτικές και ενώ οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν μικτά πρόσημα και οριακές διακυμάνσεις.

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει επικεντρωμένη στο γεωπολιτικό πεδίο. Το θέμα της Γροιλανδίας παραμένει ανοιχτό, έστω κι αν τα τελευταία 24ωρα έχει πάψει η επιθετική ρητορική, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται εκ νέου στη Μέση Ανατολή και το Ιράν.

Εντός συνόρων, όπως σχολιάζει η Fast Finance, η αγορά σαφώς υπεραποδίδει έναντι των περισσότερων διεθνών αγορών, έχοντας μετατραπεί σε πόλο έλξης για funds που σταδιακά ανακαλύπτουν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ακόμη ότι «αρκετοί τίτλοι έχουν ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερους μεσοπρόθεσμους στόχους, χωρίς αυτό να αποκλείει ενδιάμεσες διορθώσεις. Η αγορά βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα, με τις πρώτες αποκλίσεις να έχουν ήδη εμφανιστεί, κάτι που δεν σημαίνει απαραίτητα άμεση αντιστροφή της τάσης».

Σε τεχνικό επίπεδο, η Fast Finance τονίζει πως «η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για μεσοπρόθεσμο στόχο στις 3.500 μονάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην πορεία δεν θα παρουσιαστούν σημαντικές ευκαιρίες αγορών μέσω διορθώσεων». Οι 2.294 μονάδες είναι κοντινή αντίσταση, διάσπαση της οποίας θα μπορούσε να οδηγήσει στις 2.350. Ως κοντινή στήριξη λειτουργούν οι 2.227 μονάδες, με κύρια στις 2.207.

Λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης καταγράφει οριακά κέρδη 0,16% στις 2.268,72 μονάδες, έχοντας βρεθεί στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών να υποχωρεί έως τις 2.258,17 μονάδες.

Ήπια ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, με κέρδη 0,33% στις 2.639,05 μονάδες, και με την Τρ. Πειραιώς να ξεχωρίζει σε θετικό έδαφος, ενισχυμένη έως και άνω του 1,5%.

Στο σύνολο του ταμπλό 53 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 51 που υποχωρούν και 46 αμετάβλητων.

Ο συνολικό τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 33,42 εκατ. ευρώ.