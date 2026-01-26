Ειδήσεις | Διεθνή

Handelsblatt: Η Κομισιόν θα εκκινήσει διαδικασίες εναντίον του Grok

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκκινήσει σήμερα διαδικασίες εναντίον του εργαλείου παραγωγής εικόνων Grok, του chatbot ΑΙ που αναπτύχθηκε από την xAI του Ίλον Μασκ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκκινήσει σήμερα διαδικασίες εναντίον του εργαλείου παραγωγής εικόνων Grok, του chatbot τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την xAI του Ίλον Μασκ, όπως αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ.

Τα αυστηρότερα μέτρα έχουν στόχο να υποχρεώσουν την εταιρεία του Μασκ xAI να αποσύρει το chatbot από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

