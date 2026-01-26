Κίνα: Η συμφωνία με τον Καναδά δεν έχει στόχο κανένα τρίτο μέρος

Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι η πρόσφατη εμπορική της συμφωνία με τον Καναδά δεν έχει στόχο «κανένα τρίτο μέρος», αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να απαντήσει και να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% στα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι η πρόσφατη εμπορική της συμφωνία με τον Καναδά δεν έχει στόχο «κανένα τρίτο μέρος», αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να απαντήσει και να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% στα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Απέναντι στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ποντάρει κυρίως στην αναζήτηση νέων αγορών στην Ασία και την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, σφράγισε στη διάρκεια του Ιανουαρίου στο Πεκίνο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «μια προκαταρκτική, αλλά ιστορική, εμπορική συμφωνία που έχει στόχο να απαλειφθούν τα εμπόδια στο εμπόριο και να μειωθούν οι τελωνειακοί δασμοί» με την Κίνα.

Αντιτιθέμενος σε αυτήν την πρωτοβουλία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει «τελωνειακούς δασμούς 100%» στις καναδικές εισαγωγές στις ΗΠΑ στην περίπτωση εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στον Καναδά και την Κίνα.

«Για την Κίνα, οι σχέσεις ανάμεσα στα Κράτη πρέπει να στηρίζονται σε μια λογική αμοιβαίου οφέλους, όχι παιγνιδιού μηδενικού αθροίσματος, και στη συνεργασία, όχι στην αντιπαράθεση», αντέδρασε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γκούο Τζιακούν.

«Η Κίνα και ο Καναδάς οικοδομούν μια στρατηγική σύμπραξη νέου είδους (…) Αυτό δεν έχει στόχο κανένα τρίτο μέρος, εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα δύο λαών και συμβάλλει επίσης στην ειρήνη, τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία στον κόσμο», υπογράμμισε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο Πεκίνο και την Οτάβα προβλέπεται κυρίως να επιτρέψει την είσοδο στον Καναδά 49.000 ηλεκτροκίνητων οχημάτων που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα με προνομιακούς τελωνειακούς δασμούς 6,1%, σύμφωνα με τον Μαρκ Κάρνεϊ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, οι τελωνειακοί δασμοί 100%, στους οποίους αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα επιβληθούν «αν αυτοί (σ.σ.: οι Καναδοί) κάνουν συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών» με την Κίνα.

Δηλαδή «αν προχωρήσουν περισσότερο και δούμε ότι αφήνουν τους Κινέζους να αδειάζουν τα προϊόντα τους» στη Βόρεια Αμερική, δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ