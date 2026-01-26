Άσκηση Ετοιμότητας την Τρίτη στον ΔΑΑ - Δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου

Κατά τη διάρκειά της, θα πραγματοποιούνται ανακοινώσεις στο τέρμιναλ για την ενημέρωση των επιβατών. Η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου.

'Ασκηση Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα» θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, από τις 10:30 έως και τις 13:00, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπως ανακοινώθηκε.

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών ασκήσεων έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), και περιλαμβάνει κινητοποίηση εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων εντός των εγκαταστάσεων του αερολιμένα.

Κατά τη διάρκειά της, θα πραγματοποιούνται ανακοινώσεις στο τέρμιναλ για την ενημέρωση των επιβατών.

Η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ