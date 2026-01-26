Το ρίσκο για τις τράπεζες είναι το... «overweight»

Πάνω από 47 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών. Κορυφαίο trade έναντι ευρωπαϊκών τραπεζών αλλά και άμεσων ανταγωνιστών στη ζώνη CEEMEA. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης.

Με το δεξί (νέα πολυετή υψηλά) μπήκαν στο νέο έτος οι ελληνικές τράπεζες, κλείνοντας το μεγαλύτερο μέρος της «ψαλίδας» που είχε (ξανά)ανοίξει στους τελευταίους μήνες του 2025, με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Μετά τα υψηλά που κατέγραψαν οι τέσσερις συστημικές στα μέσα προς τέλη Αυγούστου του περσινού έτους, επιδόθηκαν σε μια πλαγιοπτωτική κίνηση μέχρι το φινάλε του έτους, δημιουργώντας ωστόσο ελκυστικά σημεία εισόδου. Στο μεταξύ, οι τράπεζες σε Ευρώπη, Αμερική και αναδυόμενες αγορές επιτάχυναν, εξέλιξη που διεύρυνε το discount με το οποίο διαπραγματευόταν οι ελληνικές τράπεζες. Οι ευρωτράπεζες μάλιστα σχεδόν ισοφάρισαν σε επίπεδο αποδόσεων τις ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας άνοδο που ξεπερνούσε το 79% το 2025 όταν οι ελληνικές έκλεισαν πέριξ του 80,5%. Το χάσμα μεταξύ των δύο κυμαίνονταν μεταξύ 15% - 20% (υπέρ των ελληνικών) κατά το peak Αυγούστου.

Εάν σε αυτά προστεθούν και οι σταδιακές αναθεωρήσεις από το consensus και οι προοπτικές υψηλής απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, το σκηνικό δυνατής έναρξης χρονιάς εξηγείται. Σκηνικό που επαναλαμβάνεται άλλωστε με μεγάλη συνέπεια τα τελευταία χρόνια (οι αποδόσεις να βγαίνουν στο πρώτο μισό).

x2 η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε ένας έτος...

Στα τέλη του 2024, η σωρευτική κεφαλαιοποίηση αυτών διαμορφώνονταν στα 23,76 δισ. ευρώ, ενώ πλέον, έχει φτάσει προς τα 47,33 δισ. ευρώ. Απόρροια της ανθεκτικότητας της κερδοφορίας σε ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, των υψηλών δεικτών απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και κεφαλαιακών δεικτών και της αυξανόμενης επιβράβευσης των μετόχων.

Ωστόσο, η διψήφια άνοδος των μετοχών των τεσσάρων συστημικών κατά την έναρξη του έτους δεν καθιστά τις αποτιμήσεις αυτών απαγορευτικές. Ο συνδυασμός αυξανόμενης μερισματικής πολιτικής και ελκυστικών αποτιμήσεων καθιστά τις τράπεζες μία από τις βασικές επιλογές ακόμη και σε πιο αμυντικού χαρακτήρα χαρτοφυλάκια, πέραν αυτών που αναζητούν «growth stories».

Διαχειριστές ποντάρουν σε μέση ετήσια αύξηση των EPS (κερδών ανά μετοχή) κοντά στο 10,5% κατά μέσο όρο το 2026 - 2028, με μέση εκτιμώμενη μερισματική απόδοση που θα ξεπεράσει το 5% και 6% το 2026 και το 2027 αντίστοιχα, φτάνοντας κοντά στο 7,3% το 2028. Την ιδία στιγμή, διαπραγματεύονται με μέσο P/TBV στο 1,35x για το 2026 και προσαρμοσμένο P/E στο 9,8x για μέσο ROTE στο 14%, όταν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη κινούνται με μέσο P/TBV στο 1,6x και P/E στο 10,5x για ROTE κοντά στο 16%.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν στον κλάδο τους, πανευρωπαϊκά και αναβαθμίζουν το «story» τους, παίρνοντας τα σκήπτρα από παραδοσιακά χαρτιά της εγχώριας αγοράς με υψηλές μερισματικές αποδόσεις που υποχωρούν, για διαφορετικούς λόγους, στις προτιμήσεις των income funds. Απανταχού αναλυτές παραμένουν «ταύροι» για τις εγχώριες συστημικές, ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη στηριζόμενοι στο ισχυρό credit growth και στο χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων.

Ρίσκα στις τράπεζες από (υπέρ)τοποθέτηση....

Παρότι, ωστόσο οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, έναντι άλλων κλάδων και ιστορικής βάσης σε σχέση με το «growth», το ρίσκο έγκειται στην έκταση της τοποθέτησης. Ενδεικτικό είναι πως οι ευρωτράπεζες αποτελούν το πιο «crowded trade» στην περιοχή. Εξακολουθούν να εμφανίζουν δυναμική στη βάση της πιο απότομης κλίσης της καμπύλης αποδόσεων (curve steepening) της πιστωτικής επέκτασης και της λειτουργικής αναδιάταξης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και των M&Αs. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανακάμπτουν, η στήριξη από τις προμήθειες διευρύνεται και τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, στα οποία οι ελληνικές τράπεζες υπερτερούν, παραμένουν συμπαγή.

Ωστόσο, ένα μέρος των παραπάνω τιμολογήθηκε έντονα την περσινή χρονιά και η θετική δυναμική της κερδοφορίας αποτελεί το βασικό «κλειδί» για τη διατήρηση του ράλι, σύμφωνα με αναλυτές. Για τους ίδιους αποτελεί μεγάλη «σπαζοκεφαλιά» η αναζήτηση νέων long στις ευρωτράπεζες, δεδομένου του ράλι στα τέλη του περασμένου έτους. Οι τελευταίες ξεκίνησαν το φετινό έτος με P/E στο 9,3x για το 2027, έναντι 7x (δωδεκάμηνο P/E) πριν από ένα χρόνο (αρχές 2025).

Την ίδια στιγμή, αναλυτές προειδοποιούν ότι αν άλλοι κλάδοι αρχίσουν να λαμβάνουν αναβαθμίσεις από το consensus, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακατανομή κεφαλαίων υπέρ αυτών με μερική κατοχύρωση κερδών από τις τράπεζες. Συνεπώς, το trade στις ευρωπαϊκές - ελληνικές τράπεζες παραμένει ελκυστικό, αλλά λιγότερο «εύκολο» από ό,τι το 2024...