Γερμανία: Απροσδόκητη πτώση στις επιχειρηματικές προσδοκίες τον Δεκέμβριο

Οι επιχειρηματικές προοπτικές της Γερμανίας υποχώρησαν στις αρχές του έτους, με την οικονομία να παραμένει νωθρή παρά την υπόσχεση για μεγάλες κυβερνητικές επενδύσεις που θα ακολουθήσουν.

Ο δείκτης προσδοκιών από το ινστιτούτο Ifo μειώθηκε απροσδόκητα στο 89,5 από 89,7 τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με έκθεση της Δευτέρας. Οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Bloomberg είχαν προβλέψει αύξηση στο 90,3. Στον αντίποδα, μία μέτρηση για τις τρέχουσες συνθήκες κατέγραψε αύξηση.

«Η γερμανική οικονομία ξεκινά τη νέα χρονιά με μικρή δυναμική», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Ifo, Κλέμενς Φούεστ. Το επιχειρηματικό κλίμα αυξήθηκε έντονα μεταξύ των κατασκευαστών, ενώ επιδεινώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναπτύχθηκε το 2025 για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, πυροδοτώντας μια νέα ανάκαμψη που αναμένεται να προέλθει από κυβερνητικές δαπάνες για υποδομές και άμυνα. Ενώ η περσινή ανάπτυξη 0,2% παρέμεινε «μη ικανοποιητική» για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ορισμένες από τις τελευταίες προβλέψεις προσφέρουν λόγους αισιοδοξίας,όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η Bundesbank προβλέπει ότι η οικονομία θα ανακάμψει κατά τη διάρκεια του 2026, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την περασμένη εβδομάδα αύξησε τις προοπτικές του για το έτος σε ανάπτυξη 1,1%. Οι επενδυτές είναι εξίσου αισιόδοξοι, με τις προσδοκίες να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2021.

Οι προκλήσεις ωστόσο παραμένουν. Μια ξεχωριστή έρευνα έδειξε ότι η μεταποίηση συνέχισε να συρρικνώνεται τον Ιανουάριο, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι νωρίτερα, καθώς οι εταιρείες αγωνίζονται να διαχειριστούν τις τεταμένες εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον σκληρό κινεζικό ανταγωνισμό.

Η χημική εταιρεία BASF ανέφερε πτώση στα κέρδη την περασμένη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας μια παρατεταμένη ύφεση σε έναν τομέα που παλεύει με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και ασθενή ζήτηση, ιδιαίτερα από τον βασικό πελάτη της, την αυτοκινητοβιομηχανία. Η Volkswagen, η Porsche και η Audi μειώνουν όλες τη γερμανική παραγωγική ικανότητα και τον αριθμό των εργαζομένων.

Επιπλέον, έρχεται και μια ανανεωμένη αβεβαιότητα για το εμπόριο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, και παρόλο που υποχώρησε μέσα σε λίγες μέρες, το κόλπο χρησίμευσε ως υπενθύμιση ότι οι οικονομικές πραγματικότητες μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη.