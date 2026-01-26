Ρεκόρ εισαγωγών τροφίμων στο Ιράν, εν αναμονή δράσης των ΗΠΑ

Η πιθανότητα οι ΗΠΑ να αναλάβουν δράση έναντι της Περσίας, έχει οδηγήσει την κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών τροφίμων στην χώρα.

Η πιθανότητα οι ΗΠΑ να αναλάβουν δράση έναντι της Περσίας, έχει οδηγήσει την κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών τροφίμων στην χώρα. Οι εισαγωγές αφορούν κυρίως δημητριακά, μαγειρικά έλαια και ελαιούχους σπόρους, με διπλό στόχο: την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς αλλά και την διατήρηση των αποθεμάτων στρατηγικής σημασίας που διατηρεί η χώρα.

Την εβδομάδα της 19ης Ιανουαρίου, η Αρχή Τελωνείων του Ιραν, κατέγραψε ρεκόρ εισαγωγής βασικών τροφίμων: σε μία μόνο ημέρα, εισήχθησαν 183.000 τόνοι τροφίμων!

8.030 βαριά φορτηγά αυτοκίνητα, επιτέλεσαν το τιτάνιο έργο εισαγωγής 75.800 τόνων σιταριού, 54.900 τόνων καλαμποκιού, 15.000 τόνων κριθαριού, 16.700 τόνων μειγμάτων σόγιας, 2.630 τόνων ρυζιού, 3.110 τόνων μαγειρικών ελαίων και 12.000 τόνων ελαιούχων σπόρων, σε μία μόνο ημέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, δεκάδες πλοία, έχουν αγκυροβολήσει εκτός των ορίων των λιμανιών του Ιράν, φοβούμενοι τόσο επιθέσεις διαδηλωτών σε ευαίσθητες υποδομές, όσο και τυχόν πολεμικής φύσεως ενέργειες. Κατά την ισραηλινή επιδρομή της περασμένης άνοιξης, το μεγάλο λιμάνι του Μπανταρ Αμπας, δέχθηκε πυρά, με 70 ανθρώπινες απώλειες.

Να σημειωθεί, ότι η χώρα βρίσκεται σε περίοδο πολύ οξείας και παρατεταμένης ξηρασίας, με προφανείς επιδράσεις σε ποσότητα και ποιότητα της αγροτικής της παραγωγής και της τροφοδοσίας της ντόπιας αγοράς. Ο πολύ υψηλός πληθωρισμός στα τρόφιμα, είναι ένας βασικός λόγος της εξέγερσης του τοπικού πληθυσμού αλλά και των εμπόρων στα παζάρια της Tεχεράνης, μιας τάξης που έχει στο παρελθόν υποστηρίξει τις κυβερνητικές επιλογές, αλλά έχει αντιδράσει όταν τα συμφέροντά της κινδυνεύουν.

Φωτό @ AP