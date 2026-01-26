Μητσοτάκης: Προτείνω ειδική τριεδρική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού - Η αναφορά στη Βιολάντα

Οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12. Το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%. «Απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν στα Τρίκαλα».

Με ειδική μνεία στην τραγωδία στα Τρίκαλα με τη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» ξεκίνησε την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια, υπογραμμίζοντας ότι «η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να μάθουμε τι συνέβη κα να αποδοθούν ευθύνες εκεί που αναλογούν» ενώ πρότεινε τη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για επέκταση του δικαιώματος Επιστολικής Ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι με βάση την πρότασή του, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12 όπως ίσχυε από το 1974 έως το 2019 και τίποτα δεν αλλάζει επίσης όσον αφορά το εκλογικό σώμα, τις υπόλοιπες περιφέρειες και φυσικά το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%».

Μίλησε, για «αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη», εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου καθώς προανήγγειλε ότι η διαβούλευση θα ξεκινήσει γρήγορα. «Νομίζω ότι είναι ακόμα μία σφραγίδα στο διαβατήριο της σύγχρονης και ανοιχτής Ελλάδος αλλά και ένας ακόμα πολύ σημαντικός κρίκος, ειδικά σε μία εποχή που οι σχέσεις μας με την ομογένεια ενδυναμώνονται και μέσα από στις σημαντικές πρωτοβουλίες του brain gain αλλά όχι μόνο» δήλωσε.

«Αλλά είναι ένας ακόμα κρίκος που ενώνει τη μητέρα πατρίδα με τα εκατ. των Ελληνίδων και των Ελλήνων του εξωτερικού, εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027. Είναι μια θεσμική μεταρρύθμιση. Αυτή η κυβέρνηση την τόλμησε, έχει έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί υπερβαίνοντας τις όποιες αδυναμίες διαπιστώθηκαν. Πιστεύω ότι έχουμε ενσωματώσει και την εμπειρία, τη θετική εμπειρία των ευρωεκλογών για να μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα» ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο βήμα είναι οι Έλληνες οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος να μπορούν όχι απλά να επιλέξουν το κόμμα της προτίμησής τους αλλά και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους. Η πρόταση λοιπόν η οποία έρχεται από το υπουργείο Εσωτερικών είναι ουσιαστικά πλήρης ισότητα, όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα.

«Τονίζω πόσο σημαντικό είναι και το γεγονός ότι θα υπάρχει σταυροδοσία και εσωτερικός ανταγωνισμός προφανώς μεταξύ των μεγάλων γεωγραφικών περιφερειών οι οποίες θα διεκδικήσουν να εκπροσωπηθούν στην επόμενη Βουλή με υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί αμιγώς από αυτούς οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό» έσπευσε να συμπληρώσει ο πρωθυπουργός.

«Νομίζω ότι κανείς μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς πώς θα κατανεμηθούν οι ψήφοι λογικά σε μία τριεδρική περιφέρεια αλλά θεωρώ πολύ γόνιμο και ουσιαστικό το γεγονός ότι ο υποψήφιος ή η υποψήφια της Αυστραλίας θα ανταγωνιστεί τον υποψήφιο των ΗΠΑ κι έτσι αυτός ο εσωτερικός ανταγωνισμός θα δημιουργήσει τελικά και μια μεγαλύτερη δυναμική προσέλευσης των κατοίκων του εξωτερικού στην εθνική κάλπη» τόνισε.

«Θεωρώ αυτονόητο ότι θα βρούμε τους 200 βουλευτές που επιτάσσει το Σύνταγμα προκειμένου να ψηφιστεί η σχετική διάταξη. Εξάλλου κατά καιρούς όλα τα κόμματα έχουν εκφραστεί θετικά. Και σε εποχές που η δημοκρατία -και ο καιρός απ' ό,τι βλέπω- δοκιμάζεται με πολλούς τρόπους, η ενθάρρυνση της συμμετοχής στη δημόσια ζωή συνιστά μία αυτονόητη εθνική επιλογή» υπογράμμισε και αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Κράτος ώστε να γίνει πιο φιλικό προς τους πολίτες.

«Η αναμέτρηση με το "βαθύ κράτος", τη γραφειοκρατία και τις παθογένειες συνεχίζεται. Μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές που εξοικονομούν χρόνο, χρήμα και ενέργεια» σημείωσε. «H συνεδρίαση διεξάγεται μέσα σε ρευστό περιβάλλον στη διεθνή σκηνή. Χωρίς τα γνωστά σημεία αναφοράς τα οποία είχαμε στο παρελθόν, με γεωπολιτικές μετατοπίσεις, με οικονομικές απειλές με προκλήσεις ασφάλειας που συχνά τέμνονται μεταξύ τους και με γεγονότα τα οποία προκαλούν μία συνολική αβεβαιότητα εντός και εκτός κρατών» επεσήμανε.

Εξήγησε πως η πρόσφατη ένταση στις ευρωαντλαντικές σχέσεις δείχνει να αποκλιμακώνεται αλλά δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. «Είναι σημαντικό κάθε χώρα να διαβάζει εγκαίρως τις συνθήκες» με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Και με αυτή την πυξίδα κινείται πάντα η ελληνική κυβέρνηση στη διεθνή σκηνή, πιστή στο διεθνές δίκαιο, στις ευρωπαϊκές αρχές αλλά δίχως να υποτιμά δύο πολύ σημαντικά δεδομένα:

Πρώτον ότι σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχύς των αξιών μας αλλά χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας και είναι κρίσιμη συνεπώς η ενδυνάμωση της πατρίδας μας σε όλα τα πεδία, στην άμυνα, τη διπλωματία και ταυτόχρονα στα μέτωπα της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεύτερον ότι σε εποχές κατά τις οποίες το αύριο πλέει στην κυριολεξία σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα -το έχουμε πει πολλές φορές- μετατρέπεται σε μία εθνική αναγκαιότητα, σε ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα μέσα σ' έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αλλά και σε μία εγγύηση σιγουριάς και προοπτικής. Πολύ περισσότερο όταν σε πολλές άλλες χώρες εκδηλώνονται ήδη αδιέξοδα φαινόμενα κατακερματισμού και διάλυσης κομματικών σκηνικών» ανέφερε.

Τέλος, αναφέρθηκε και για τις αυξήσεις μισθών, όπου «στο τέλος του μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν στη μισθοδοσία τις μεγάλες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση των μισθών τους – ανάχωμα στην ακρίβεια που ταλανίζει όλες τις χώρες – μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, μόνο με στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος». Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: