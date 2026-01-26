Eurobank: 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπροστά για την Παιδεία», η τράπεζα βράβευσε 377 αριστούχους αποφοίτους Λυκείου από τις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Η Eurobank, σταθερός υποστηρικτής της νέας γενιάς που διαμορφώνει το αύριο της χώρας, βράβευσε, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπροστά για την Παιδεία», τους 377 αριστούχους αποφοίτους Λυκείου από τις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Πρόκειται για μαθητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το έτος 2024–2025 στο σχολείο τους, με ελάχιστο συνολικό άθροισμα 72/80 στα τέσσερα πανελλαδικώς κοινά εξεταζόμενα μαθήματα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κας Σοφίας Ζαχαράκη, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργου Π. Ζανιά, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, κ. Φωκίωνα Καραβία, καθώς και των οικογενειών των βραβευθέντων και εκπαιδευτικών.

Η επιτυχημένη πραγματοποίηση της καθιερωμένης ετήσιας τελετής βράβευσης επιβεβαιώνει την ισχυρή απήχηση του προγράμματος «Μπροστά για την Παιδεία», το οποίο υλοποιεί η Eurobank για 23η διαδοχική χρονιά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Πρόκειται για μία από τις μακροβιότερες πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, που αφορά όλους τους αποφοίτους των 1.853 Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, στην ομιλία της ανέφερε: «Πρωτοβουλίες όπως το “Μπροστά για την Παιδεία” αλλά και η ευρύτερη συμβολή της Eurobank, μέσα και από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” με το οποίο αναβαθμίζουμε τα σχολεία μας σε ολόκληρη τη χώρα, δείχνουν πως ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μπορούν να μοιράζονται το ίδιο όραμα, να φέρνουν αποτέλεσμα και να αφήνουν θετικό, κοινωνικό αποτύπωμα.

Συγχαίρω τα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες που βραβεύτηκαν σήμερα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι η αριστεία είναι μια αξία ζωής - όχι απλώς ένας βαθμός ή ένας πρόσκαιρος τιμητικός τίτλος. Θέλω παράλληλα να συγχαρώ τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, που με αγάπη και υπομονή βρίσκονται κοντά σε κάθε βήμα των παιδιών. Γιατί πίσω από κάθε άλμα προς τα εμπρός, υπάρχει πάντα μια ομάδα που στηρίζει και υποστηρίζει. Αυτό επιδιώκουμε και εμείς ως Υπουργείο Παιδείας. Να προσφέρουμε ένα δημόσιο σχολείο που χτίζει γνώσεις και χαρακτήρες. Εύχομαι στα παιδιά μας, να είναι πάντα ανοικτοί οι δρόμοι και οι επιλογές τους.».

Απευθυνόμενος στους παριστάμενους και στους βραβευθέντες αριστούχους ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, σημείωσε: «Εδώ και 23 χρόνια, η Eurobank μοιράζεται με τους πρωτοπόρους του αύριο στιγμές υπερηφάνειας, επιβραβεύοντας την αριστεία, την προσπάθεια και τη συνέπεια που φέρνουν αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα "Μπροστά για την Παιδεία" έχει εξελιχθεί σε ένα ολιστικό πλαίσιο στήριξης της εκπαίδευσης και αποτελεί μία από τις μακροβιότερες πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα.

Με το πλήθος δράσεων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα και την ενεργό συμμετοχή στη στήριξη δράσεων της Πολιτείας, όπως το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" για τα δημόσια σχολεία, προωθούμε μια Παιδεία για όλους, επενδύοντας στην ποιότητα, την ισότιμη πρόσβαση και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, προχωρώντας μπροστά, μαζί με τη νέα γενιά».

Στην εκδήλωση απηύθυνε ομιλία ο δρ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων των Ιατρικών Σχολών Πανεπιστημίων ΕΚΠΑ και Duisburg-Essen και Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών του ΕΚΠΑ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αριστείας, της επιμονής και της συνεχούς προσπάθειας ως βασικών εφοδίων για την προσωπική και επαγγελματική πορεία των νέων.

Κατά την εκδήλωση, η κα Ζαχαράκη, ο κ. Ζανιάς και ο κ. Καραβίας απένειμαν ειδική πλακέτα στα 16 Λύκεια από τα οποία αποφοίτησε κάθε αριστούχος μαθητής με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε Αττική και Στερεά Ελλάδα. Ορισμένα από τα σχολεία βραβεύονται για πολλοστή φορά, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Αρχιεπίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος, ο εκπρόσωπος Μητροπολίτη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Δούμας, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής για θέματα Οικονομικών, κα Σταυρούλα Μακρή, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου Θεσπιέων, κ. Γεώργιος Νιάρος, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων για θέματα Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, κ. Θωμάς Γεωργιάδης, η Αντιδήμαρχος Δωρίδος για θέματα Κοινωνικής Παιδείας και Αθλητισμού, κα Σοφία Βότση, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καψάσκη, κ. Κωνσταντίνος Καψάσκης. Παρέστησαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Δημήτριος Μπουραντώνης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Λεωνίδας Μάντζος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, κ. Φώτης Ανδρέου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Λιακέας και πολλοί εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στρατηγική επένδυση στην εκπαίδευση και τους νέους

Η Eurobank, με συνέπεια και όραμα, επενδύει στην εκπαίδευση και τους νέους της χώρας, αναγνωρίζοντας ότι η Παιδεία αποτελεί κρίσιμο πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου. Από την έναρξη του προγράμματος το 2003, η Τράπεζα έχει βραβεύσει συνολικά σχεδόν 25.000 αριστούχους μαθητές, εκ των οποίων 939 μόνο φέτος, επενδύοντας άνω των €21 εκατ. στην ανάδειξη της αριστείας και την ενίσχυση των πρώτων βημάτων των νέων στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Στηρίζοντας τη νέα γενιά με νέες δράσεις

Η Eurobank δεν περιορίζεται στην επιβράβευση της αριστείας, αλλά επεκτείνει τη δράση της στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία ενός ισότιμου και σύγχρονου περιβάλλοντος μάθησης για όλους τους μαθητές.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η Τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στηρίζοντας — από κοινού με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες — την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Με την αρχική δωρεά των €100 εκατ., ανακαινίστηκαν 430 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων — Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά σχολεία — που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση του προγράμματος. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για την πρώτη διετία ανέρχεται σε €200 εκατ., ενώ προβλέπεται η συνέχιση του έργου και για την επόμενη περίοδο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εργασιών.

Παράλληλα, η Eurobank συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Παιδεία» με δράσεις που προάγουν την ακαδημαϊκή Αριστεία και ενθαρρύνουν την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων, αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το θεμέλιο για μια βιώσιμη και δυναμική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της επιστημονικής κατάρτισης των νέων και στη γεφύρωση της θεωρητικής γνώσης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα υλοποιεί δύο στοχευμένες πρωτοβουλίες:

Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό «Digital Transformation» | Η Eurobank συνεχίζει να χρηματοδοτεί την οργάνωση και λειτουργία του Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Digital Transformation» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το οποίο από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα μετονομαστεί σε «Artificial Intelligence for Digital Transformation», προωθώντας την εξειδίκευση σε σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία αιχμής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα στους 10 απόφοιτους, με την υψηλότερη επίδοση στο Πρόγραμμα, να ενταχθούν επαγγελματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

| Η Eurobank συνεχίζει να χρηματοδοτεί την οργάνωση και λειτουργία του Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Digital Transformation» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το οποίο από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα μετονομαστεί σε «Artificial Intelligence for Digital Transformation», προωθώντας την εξειδίκευση σε σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία αιχμής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα στους 10 απόφοιτους, με την υψηλότερη επίδοση στο Πρόγραμμα, να ενταχθούν επαγγελματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η ψηφιακή πλατφόρμα mprostagiatinpaideia.gr | Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, η Eurobank χρηματοδοτεί τη λειτουργία της πλατφόρμας mprostagiatinpaideia.gr, με περισσότερους από 2.000 εγγεγραμμένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μέσα σε μία διετία, εκ των οποίων το 70% λαμβάνει συστηματικά εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μέσω της πλατφόρμας, παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας, σε πιστοποιήσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και σε υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε κορυφαίους οργανισμούς.

Με συνέπεια και συνέχεια, η Eurobank επενδύει στην Παιδεία, αναγνωρίζοντας ότι η στήριξη των νέων είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας και θεμέλιο για μια κοινωνία γνώσης και προόδου.