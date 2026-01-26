Ειδήσεις | Ελλάδα

Η πρώτη πολυγλωσσική βιβλιοθήκη της Αθήνας

Η πρώτη πολυγλωσσική βιβλιοθήκη της Αθήνας
Πάνω από 16.000 βιβλία σε 61 διαφορετικές γλώσσες.

Στα σπλάχνα μιας πυκνοκατοικημένης πόλης, υπάρχουν φορές που δυσκολεύεσαι να βρεις προσανατολισμό. Ανάμεσα στις τσιμεντένιες πολυκατοικίες που σχεδόν κρύβουν τον ουρανό, υπάρχουν μέρη, σαν μικρές οάσεις, που δίνουν μικρές ανάσες ελευθερίας.

Σε ένα στενό στην πολύβουη γειτονιά της Κυψέλης, άνθρωποι που μπορεί να έχουν φτάσει από πολλές γωνιές της γης, αποζητούν να βρουν τη δική τους κοινότητα, ένα safe place, ένα όχημα για να ταξιδέψουν έστω νοητά, εκεί που θέλουν.

Μέσα από την βιτρίνα που έχει στολιστεί με πολύχρωμες παιδικές ζωγραφιές, το φως που διαχέεται, είναι άπλετο. Παιδικές φωνές και γέλια σπάνε τη σιωπή. Εκεί, μέσα σε χιλιάδες βιβλία, βρίσκουν γαλήνη και αλληλεγγύη, βρίσκουν κομμάτι του εαυτού τους που η πόλη δεν μπορεί να τους προσφέρει. Πρόκειται για την πρώτη πολυγλωσσική βιβλιοθήκη της Αθήνας, με το όνομα We Need Books.

