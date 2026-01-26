Η Tetra Pak επενδύει 60 εκατ. ευρώ σε νέα πιλοτική μονάδα για ασηπτικές συσκευασίες

Στόχος είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων υλικών στις χάρτινες ασηπτικές συσκευασίες.

Η Tetra Pak κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επόμενη γενιά υλικών συσκευασίας τροφίμων, επενδύοντας 60 εκατ. ευρώ στη δημιουργία νέας πιλοτικής μονάδας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας χάρτινης επίστρωσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Lund της Σουηδίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η νέα μονάδα θα επιτρέψει στην Tetra Pak να επιταχύνει την ανάπτυξη της καινοτόμου λύσης της για ασηπτικές χάρτινες συσκευασίες, στην οποία η επίστρωση αλουμινίου αντικαθίσταται από χαρτί. Η τεχνολογία αυτή αυξάνει το ποσοστό χαρτιού στις συσκευασίες τροφίμων και ποτών σε περίπου 80% και, σε συνδυασμό με φυτικής προέλευσης πολυμερή, μπορεί να αυξήσει το ιχνηλάσιμο ποσοστό ανανεώσιμων υλικών έως και 92%, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα έως και 43%.

Παράλληλα, η απλοποίηση της δομής του υλικού – από τρία σε δύο κύρια υλικά (χαρτί και πολυμερή) – αναμένεται να προσφέρει πρόσθετα οφέλη για τις υποδομές ανακύκλωσης, ενισχύοντας την ανάκτηση του χαρτιού κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης .

Η πιλοτική μονάδα στο Lund θα παρέχει επίσης στους πελάτες της Tetra Pak πολύτιμη εικόνα για τη νέα λύση σε όλη τη διαδικασία παραγωγής. Η επιλογή του Lund συνδέεται με τη στενή σχέση της περιοχής με την έρευνα και την ανάπτυξη υλικών, τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Lund, καθώς και την πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες δοκιμών μέσω του MAX IV Laboratory.

Όπως δήλωσε ο Joakim Tuvesson, Vice President Materials & Package στην Tetra Pak: «Με την επέκταση των εγκαταστάσεών μας και την ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών, επιδιώκουμε να κάνουμε τη χάρτινη επίστρωση προσβάσιμη σε περισσότερους πελάτες, επιταχύνοντας τη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμα υλικά συσκευασίας. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η παραγωγή και να υποδεχθούμε τους πρώτους πελάτες στη νέα πιλοτική μονάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027».

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στη συνεχή δέσμευση της Tetra Pak να επενδύει περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2030 στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων συσκευασίας. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη παγκοσμίως ασηπτική χάρτινη συσκευασία ποτών με επίστρωση από χαρτί λανσαρίστηκε το 2023, σε συνεργασία με παραγωγό γαλακτοκομικών στην Πορτογαλία, θέτοντας νέο σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη συσκευασία και αποσπώντας το βραβείο Resource Efficiency στα Sustainable Packaging News Awards 2024.