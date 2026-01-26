Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα από νωρίς το απόγευμα έως και αύριο το πρωί

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα έως και τις μεσημβρινές ώρες αύριο

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.