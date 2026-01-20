Σκέρτσος: Θα επιτύχουμε το 80% από τα ορόσημα του 2025

«Παρά τις αντιξοότητες, υλοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις χάρη στην πολιτική σταθερότητα», ο υπουργός Επικρατείας.

Απολογισμό του έργου της κυβέρνησης τo 2025 έκανε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, λέγοντας ότι «παρά τις αντιξοότητες, υλοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις χάρη στην πολιτική σταθερότητα».

Προτού παρουσιάσουν μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη το σχέδιο πολιτικής για το 2026, ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στο ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικης πολιτικής του 2025 όπου είχαν τεθεί συνολικά 5637 ορόσημα. Εξ αυτών εκπληρώθηκαν τα 3701, ήτοι το 66%. Σχεδον 4000 στόχοι αναμένεται να επιτευχθούν έως το τέλος Ιανουαρίου, ενώ η χώρα θα έχει πιάσει 8 στα 10 ορόσημα έως τα τέλη του α' τριμήνου.

Για την έκθεση Πισσαρίδη, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε πως το 83% των 525 συστάσεων έχει επιτευχθεί η βρίσκεται υπό υλοποίηση, σύμφωνα με τον Κεφίμ, ενώ τους επόμενους μήνες θα προστεθούν και άλλες δράσεις στους δείκτες υλοποίησης.

Η Ελλάδα πετυχαίνει τη σύγκλιση

Η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο ως προς τη σύγκλιση με τις χώρες της ΕΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής: Από 29% απώλεια είσπραξης ΦΠΑ το 2017, η Ελλάδα έχει συγκλινει απολύτως με την υπόλοιπη Ευρώπη, αυξάνοντας δραματικά τα φορολογικά έσοδα.

Άλλα παραδείγματα είναι η ανεργία και η ενέργεια. Τον Μάιο του 2019, η Ελλάδα βρισκόταν στη χειρότερη θέση, ενώ τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στην Ελλάδα απέχει μόλις 1,9 μονάδες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Κορυφαίες στιγμές του 2025

Περισσότερα σε λίγο...