Κοντογεώργης: Οι 10 οριζόντιες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης

«Το 2026 θα είναι ένα έτος ορόσημο για την ελληνική περιφέρεια» επεσήμανε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης μιλώντας για το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής του 2026 που παρουσίασε μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τη γενική γραμματέα Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη με τίτλο «Απολογισμός κυβερνητικού έργου για το 2025 - Ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2026».

«Με το βλέμμα στραμμένο σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, υλοποιούμε συστηματικά την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και ολοκληρώνουμε τον σχεδιασμό για την περίοδο μέχρι το 2035. Η εθνική προσπάθεια για περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της κυβέρνησης στηρίζεται σε μια βασική αρχή: η ανάπτυξη πρέπει να κατανέμεται δίκαια, αναλογικά και ομοιογενώς σε όλη τη χώρα, για το καλό κάθε τόπου χωριστά και της χώρας στο σύνολό της» υπογράμμισε.

«Και ταυτόχρονα, οι πολιτικές να υποστηρίζουν το δικαίωμα του κάθε πολίτη, εφόσον το επιθυμεί, να μείνει και να δημιουργήσει στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Στόχος παραμένει η διπλή σύγκλιση. Εκπονούνται συνολικά 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης – ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας με έναν σχεδιασμό που θα ολοκληρωθεί το 2026, ενώ όλα τα τοπικά σχέδια αναρτώνται στο erga.gov.gr για πλήρη διαφάνεια και παρακολούθηση της προόδου από τους πολίτες» πρόσθεσε.

«Ενσωματώνουμε την περιφερειακή διάσταση σε 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές. Ήδη η κυβέρνηση προχώρησε σε 12 σημειακές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της περιφέρειας: σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα σε διετία, σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες, μειωμένο νησιωτικό ΦΠΑ, πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιριών για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους, επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο σε ιατρονοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλη την Ελλάδα πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, νέα Ειδική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές, κυβερνητική επιτροπή για τη νησιωτικότητα, νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την αποκέντρωση, εφαρμογή ρήτρας ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης στις πολιτικές των υπουργείων, πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Β. Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ, αλλά και ολοκληρωμένη πολιτική 12 πυλώνων για τις ορεινές περιοχές» συμπλήρωσε.

«Για εμάς η περιφέρεια είναι θεμέλιο της εθνικής συνοχής, γι’ αυτό και μόνο με ζωντανές, βιώσιμες και ανταγωνιστικές τοπικές κοινωνίες μπορεί να προχωρήσει με ισορροπία και ανθεκτικότητα η χώρα» κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη, αρχικά αναφέρθηκε στη σημασία του ετήσιου Ενιαίου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής που χαρακτήρισε ως επιστέγασμα της δημόσιας λογοδοσίας και αμέσως μετά παρουσίασε την πρόοδο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η πεντάδα της ΕΕ στην απορρόφηση πόρων του ΤΑΑ, καθώς σε 3,5 χρόνια απορροφήσαμε 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή όσο ένα ΕΣΠΑ, για την απορρόφηση του οποίου απαιτείται τριπλάσιος χρόνος. Παρουσιάστηκαν οι έως τώρα σημαντικότερες ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις, όπως ο Δικαστικός Χάρτης και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων, και δόθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επόμενων μεταρρυθμιστικών οροσήμων μέχρι το τέλος του προγράμματος.