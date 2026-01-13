Οικονομία | Ελλάδα

ΟΔΔΗΧ: Με 10ετές ομόλογο το ντεμπούτο στις αγορές για το 2026

Κώστας Κετσιετζής
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΔΔΗΧ: Με 10ετές ομόλογο το ντεμπούτο στις αγορές για το 2026
Το ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει με το «καλημέρα» το 40% του ποσού που σχεδιάζει να αντλήσει από τις αγορές το 2026.

Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Ελλάδα με την έκδοση 10ετούς ομολόγου, μέσω του οποίου θα αντλήσει πιθανότατα ποσό έως 3 δισ. ευρώ.

Η νέα έκδοση, η πρώτη για το 2026, εντάσσεται στην στρατηγική του ΟΔΔΗΧ για τη θωράκιση έναντι μελλοντικών διακυμάνσεων των αγορών, συνεχή παρουσία στις αγορές, διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και περαιτέρω βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους.

Ξεκινώντας από νωρίς τις εκδόσεις δεν αποκλείεται ο ΟΔΔΗΧ να επαναλάβει την στρατηγική των τελευταίων ετών κλείνοντας από τις αρχές του έτους το εκδοτικό πρόγραμμα, το οποίο για μια ακόμη χρονιά θα είναι περιορισμένο καθώς δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 δισ. ευρώ. Έτσι με αυτή την κίνηση το ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει με το «καλημέρα» το 40% του ποσού που σχεδιάζει να αντλήσει από τις αγορές το 2026.

Σε ό,τι αφορά το 10ετές ομόλογο εξι διεθνείς τράπεζες -BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley - θα συγκεντρώσουν τις προσφορές, διαμορφώνοντας την τελική τιμολόγηση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Δεδομένο του υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος αναμένεται υπερκάλυψη της προσφοράς, όπως εξάλλου έχει συμβεί στις τελευταίες εκδόσεις νέου ελληνικού χρέους. Αναμένεται ισχυρή ζήτηση από τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές (συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ).

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ η στρατηγική χρηματοδότησης για το 2026 εστιάζει στη συνεχιζόμενη παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές ομολόγων, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της μείωσης του δημόσιου χρέους, την προληπτική και ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους και τη διατήρηση ενός σημαντικού ταμειακού αποθέματος. Παράλληλα, στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ελληνικών ομολόγων και στη μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Με προσφορές ξεκινά η χρονιά για τις αεροπορικές

Αυξάνονται κατά 2,4% από φέτος τα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας - Στα 883,92 ευρώ τα έξοδα κηδείας

Χρυσές Σφαίρες 2026: Πόσο κάνει το βραβείο - Πληρώνονται οι νικητές;

tags:
ΟΔΔΗΧ
Ομόλογα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider