Αναπτυξιακός: Προσωρινά αποτελέσματα για τα καθεστώτα Μεταποίησης και Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης

Υπενθυμίζεται, στην σχετική ανακοίνωση, ότι οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους 10 ημέρες προκειμένου να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.

Αναρτήθηκαν σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα δύο καθεστώτα, α) Μεταποίηση και Εφοδιαστική αλυσίδα και β) Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.

Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου, υλοποιώντας τις προβλέψεις του νέου αναπτυξιακού νόμου που εισήγαγε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και προβλέπει προθεσμία 90 ημερών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

