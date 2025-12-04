UBS: Στα «χέρια» 3.000 δισεκατομμυριούχων πλούτος-ρεκόρ 15,8 τρισ. δολαρίων

Το 2025, συνολικά 91 κληρονόμοι (64 άνδρες και 27 γυναίκες) κληρονόμησαν το ποσό-ρεκόρ των 297,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εντυπωσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η UBS μεταξύ των δισεκατομμυριούχων πελατών της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η 11η έκθεση «UBS Billionaire Ambitions» καταγράφει άνοδο στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων του πλανήτη, άνοδο του πλούτου που κατέχουν σε επίπεδα-ρεκόρ, και την ανάδυση μια νέας γενιάς δισεκατομμυριούχων κληρονόμων.

«Η έκθεσή μας δείχνει πώς η άνοδος μιας νέας γενιάς δημιουργών και κληρονόμων πλούτου αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο τοπίο», δήλωσε ο Benjamin Cavalli, Επικεφαλής Στρατηγικών Πελατών & Παγκόσμιας Συνδεσιμότητας στη UBS Global Wealth Management και Συμπρόεδρος EMEA OneUBS.

«Καθώς οι οικογένειες γίνονται πιο διεθνείς και η μεγάλη μεταβίβαση πλούτου επιταχύνεται, η εστίαση μετατοπίζεται από την απλή διατήρηση του πλούτου στην ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς προκειμένου να επιτύχει με ανεξαρτησία και υπευθυνότητα. Το γεγονός αυτό επηρεάζει όχι μόνο τον σχεδιασμό της διαδοχής, αλλά και τις φιλανθρωπικές προτεραιότητες και τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις».

«Η κοινότητα των δισεκατομμυριούχων είναι πιο ποικιλόμορφη, δραστήρια και προοδευτική από ποτέ. Ο συνδυασμός επιχειρηματικού πνεύματος και της μεγαλύτερης διαγενεακής μεταβίβασης πλούτου στην ιστορία δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις τόσο για τις οικογένειες όσο και για τους διαχειριστές πλούτου», πρόσθεσε ο Cavalli.

Μία νέα γενιά

Το 2025, 196 αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι πρόσθεσαν 386,5 δισεκατομμύρια δολάρια στον παγκόσμιο πλούτο, φτάνοντάς τον σε επίπεδο-ρεκόρ 15,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει καταγραφεί στην ιστορία αυτής της έκθεσης. Συνολικά, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 8,8%, από 2.682 σε σχεδόν 3.000.

Σε αντίθεση με την αύξηση που προκλήθηκε από τα περιουσιακά στοιχεία μετά την πανδημία το 2021, η συγκεκριμένη αυτή ανάπτυξη οφείλεται στη δημιουργία τολμηρών επιχειρήσεων και τις ρηξικέλευθες επιτυχείς δράσεις. Από το λογισμικό marketing και τη γενετική, έως το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις υποδομές, οι νεωτεριστές αυτοί αναδιαμορφώνουν τη ζήτηση σε μεγάλη κλίμακα, με δισεκατομμυριούχους στις ΗΠΑ και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού να ηγούνται.

Επιταχύνεται η μεταβίβαση πλούτου

Το 2025, 91 κληρονόμοι (64 άνδρες και 27 γυναίκες) κληρονόμησαν το ποσό-ρεκόρ των 297,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με άλλα λόγια, κατά 36% περισσότερα χρήματα από το 2024, παρά το γεγονός ότι λιγότεροι άνθρωποι συνολικά έλαβαν κληρονομιές. Παγκοσμίως, η κληρονομιά ενίσχυσε τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων πολλαπλών γενεών, με περίπου 860 δισεκατομμυριούχους να διαχειρίζονται εν συνόλω περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, από 805 με 4,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Ανά τον κόσμο, οι δισεκατομμυριούχοι πολλαπλών γενεών επεκτείνονται σιγά-σιγά στις επόμενες γενιές, με τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων δεύτερης γενιάς να αυξάνεται κατά 4,6% στην έκθεση του 2025, της τρίτης γενιάς κατά 12,3% και της τέταρτης γενιάς και πέραν αυτής κατά 10%.

Ο μέσος πλούτος των γυναικών συνέχισε επίσης να αυξάνεται το 2025, κατά 8,4% στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του ρυθμού αύξησης των ανδρών (3,2% στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ενώ οι γυναίκες ανέρχονται πλέον σε 374 δισεκατομμυριούχους έναντι 2.545 ανδρών, τους έχουν ξεπεράσει στη συσσώρευση πλούτου για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια.

Αντανακλώντας τη διεθνή και εκτεταμένη νοοτροπία τους, η έκθεση έδειξε επίσης ότι οι δισεκατομμυριούχοι εξακολουθούν να αλλάζουν τόπο κατοικίας, με το 36% να δηλώνει ότι έχει μετακομίσει τουλάχιστον μία φορά και το 9% να σκέφτεται να το πράξει στο μέλλον. Καλύτερη ποιότητα ζωής (36%), σημαντικές γεωπολιτικές ανησυχίες (36%) και η δυνατότητα αποτελεσματικότερης οργάνωσης των φορολογικών υποθέσεων (35%) ήταν οι κύριοι λόγοι που αναφέρθηκαν αναφορικά με το ενδεχόμενο απόφασης μιας μετακόμισης. Η παγκόσμια αυτή τάση μετακίνησης προσθέτει το στοιχείο της πολυπλοκότητας, καθώς οι οικογένειες διαχειρίζονται μία σειρά από διασυνοριακές νομικές, πολιτιστικές και οικονομικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τη UBS, μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα δούμε αυξανόμενο αριθμό δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων, καθώς η «Μεγάλη Μεταβίβαση Πλούτου» συνεχίζει να επιταχύνεται. Εκτιμάται ότι οι δισεκατομμυριούχοι θα μεταβιβάσουν περίπου 6,9 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έως το 2040, με τουλάχιστον 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια να περνούν στην κυριότητα των τέκνων τους – είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω συζύγων.