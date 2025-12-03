Τα έργα που θα γίνουν ανά Περιφέρεια έως το 2027 - Αναλυτικός χάρτης

Πιο αναλυτικά, στο αναλυτικό κείμενο, καταγράφονται ένα προς ένα τα έργα που θα παραδοθούν ανά νομό.

Πάνω από 330 εμβληματικά έργα θα παραδοθούν το 2026 και το 2027 σε όλη την ελληνική επικράτεια σύμφωνα με παρουσίαση που έγινε κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Πιο αναλυτικά, στο αναλυτικό κείμενο με τον χάρτη, καταγράφονται ένα προς ένα τα έργα που θα παραδοθούν ανά νομό.

Ήδη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, εκπονούνται και εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ενώ περισσότεροι από 1.000 φορείς έχουν κληθεί να συμμετέχουν οργανωμένα σε ομάδες εργασίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα.

Ενδεικτικά:

Στην Κεντρική Μακεδονία, θα παραδοθούν μεταξύ 2026 - 2027

Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (flyover) | 463 εκατ. ευρώ

Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά | 425 εκατ. ευρώ

6ος προβλήτας Λιμένα Θεσσαλονίκης - Επέκταση λιμενικής υποδομής | 130-180 εκατ. ευρώ (επενδυτικό πρόγραμμα)

Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία 17 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 159 εκατ. ευρώ

Αγωγός Νέας Μεσημβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός | 92, εκατ. ευρώ

Εγκατάσταση Σύγχρονου Συστήματος Σηματοδότησης καθώς και ETCS - LEVEL 1 στο Τμήμα Θεσσαλονίκη-Ειδομένη | 53 εκατ. ευρώ

Ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς THESSINTEC στη ∆.Κ. Περαίας | 53 εκατ. ευρώ

Αναβάθμιση των ΓΝ Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, Παπαγεωργίου, Άγιος Παύλος, Γ. Γεννημάτας, Άγιος ∆ημήτριος & ΑΧΕΠΑ. Ανέγερση νέων εγκαταστάσεων Γ. Παπανικολάου. ∆ιαμόρφωση πνευμονολογικής κλινικής στο Ιπποκράτειο, νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας στο Παπαγεωργίου | 32,5 εκατ. ευρώ

Περιαστικό δάσος Σέιχ Σου | 27 εκατ. ευρώ

Αντιπλημμυρικά Έργα Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, τμήμα Μαλιακός – Κλειδί (Εντός ορίου Παραχώρησης) | 24, 8 εκατ. ευρώ

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» - Ανέγερση κτιρίου αφιερωμένου σε κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εργαστήρια Αιματολογικής Κλινικής | 13, 3 εκατ. ευρώ

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των ∆.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας | 12 εκατ. ευρώ

Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά | Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά | 12,7 εκατ. ευρώ

Ανέγερση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Ν. Προποντίδας & Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης | 10 εκατ. ευρώ

Αποκατάσταση του Τεμένους Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ) στη Θεσσαλονίκη | 9,9 εκατ. ευρώ

Αποβάθρα λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας | 7 εκατ. ευρώ

Λιμενικές υποδομές Ιεράς Μονής Ιβήρων | 6 εκατ. ευρώ

Κατασκευή Ειδικού ∆ημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου ∆ήμου Νέας Προποντίδας | 4,8 εκατ. ευρώ

Αναβάθμιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Αιγινίου & Λιτοχώρου | 4,5 εκατ. ευρώ

Ενεργειακή αναβάθμιση κέντρων υγείας Ν. Καλλικράτειας & Ν. Μουδανιών | 3,8 εκατ. ευρώ

Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου & ∆ροσάτου| 3,64 εκατ. ευρώ

Στερέωση, Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνημείου Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη - Γ’ φάση | 3,4 εκατ. ευρώ

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» - Προσθήκη μονάδας βραχείας νοσηλείας ογκολογικών ασθενών | 3 εκατ. ευρώ

Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής | Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός | 2, 7 εκατ. ευρώ

ΙΣΝ Παιδιατρικό Νοσοκομείο | ∆ωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς | 2,3 εκατ. ευρώ

Κέντρο Υγείας Νιγρίτας | Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός | 2,3 εκατ. ευρώ

Αντιπλημμυρικά έργα στο ∆ίον | 2,2 εκατ. ευρώ

Περιαστικό ∆άσος ∆ήμου Παύλου Μελά | 3 εκατ. ευρώ Δωρεά Σταύρου Ανδρεάδη

Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας Ημαθίας | Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός | 2 εκατ. ευρώ

Ανακαίνιση κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Βέροιας | 1,9 εκατ. ευρώ

Γ.Ν. Χαλκιδικής - Ανακαίνιση και επέκταση χειρουργείων και κεντρικής αποστείρωσης | 1,7 εκατ. ευρώ

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Αμμουλιανής & Ν. Ποτίδαιας | 1,6 εκατ. ευρώ

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Κέντρου Υγείας ∆ροσάτου Κιλκίς | 1,2 εκατ. ευρώ

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου Κιλκίς | 1,5 εκατ. ευρώ

Έργα που θα παραδοθούν μετά το 2027 στην Κεντρική Μακεδονία

Αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και γέφυρα Αξιού ποταμού - Έδεσσας 445 εκατ. ευρώ

Ανάπλαση ∆ΕΘ | 300 εκατ. ευρώ

Νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο| Θεαγένειο Νοσοκομείο | 350 εκατ. ευρώ

Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ∆υτικού Τομέα Περιφέρειας

Αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου | 260 εκατ. ευρώ

Κεντρικής Μακεδονίας | 202 εκατ. ευρώ (Κιλκίς, Ημαθία, Πέλλα, Θεσσαλονίκη, Πιερία)

Κάθετος άξονας ∆ράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) | 200 εκατ. ευρώ

Αναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (Μουριές-Προμαχώνας) | 167 εκατ. ευρώ

Ανέγερση ∆ικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς | 120 εκατ. ευρώ

Κάθετος Άξονας 56 - Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας Οδού με τον 6ο προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο της περιοχής Καλοχωρίου | 80,6 εκατ. ευρώ

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Υπολειμματικών Σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | 92 εκατ. ευρώ

Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-∆οϊράνη | Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας - Β ́ Φάση | 81 εκατ. ευρώ

Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης κατά μήκος του άξονα Θεσσαλονίκη- Στρυμόνα- Προμαχώνα | 80 εκατ. ευρώ

Κατασκευή Φράγματος Αλμωπαίου | 71,92 εκατ. ευρώ

Προαστιακός ∆υτικής Θεσσαλονίκης & Σύνδεση 6ου Προβλήτα Θεσσαλονίκης | 66,34 εκατ. ευρώ

Κατασκευή παράπλευρου δικτύου στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Μουδανιά, από τον κόμβο Κ12 έως το Ανισόπεδο Κόμβο Θέρμης | 43 εκατ. ευρώ

Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ

Η Ελλάδα έχει πάρει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων με το νέο σύστημα και η κυβέρνηση προχωρά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στους αγρότες, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το τελευταίο διάστημα έχουν πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, διάφορα προγράμματα του λεγόμενου Β' Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ενώ, να το ξαναπούμε, ως τα τέλη Δεκεμβρίου η φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι από τα 3,1 δισεκατομμύρια το 2024, οι συνολικές πληρωμές φέτος θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια, και τόνισε ότι «οι συνεπείς, οι έντιμοι παραγωγοί, που είναι η πλειοψηφία των αγροτών μας, θα είναι τελικά οι ευνοημένοι αυτής της προσπάθειας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να θέλει να πληρωθούν και από πάνω όσοι έχουν εντοπιστεί με ψευδείς δηλώσεις ή ήδη διώκονται από τη Δικαιοσύνη».

Ο πρωθυπουργός διαχώρισε απόλυτα «εκείνους τους αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ακόμα πληρωθεί γιατί γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτούς οι οποίοι δεν θα πληρωθούν πολύ απλά διότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων δεν δικαιούνται την επιδότηση την οποία, ενδεχομένως, να έπαιρναν στο παρελθόν ή την οποία φαντάζονται ότι θα εξακολουθούν να παίρνουν».

Παράλληλα εκτίμησε ότι όταν η μεταρρύθμιση της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ολοκληρωθεί, θα έχει δημιουργηθεί πια μια τελείως νέα πραγματικότητα, με ένα νέο, αξιόπιστο, γρήγορο αλλά σίγουρα πολύ πιο δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους πραγματικούς παραγωγούς. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καταβολή του Μέτρου 23 λέγοντας ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και έχουν προτεραιοποιήσει το συγκεκριμένο μέτρο στην κυβέρνηση το οποίο αφορά τη μείωση της παραγωγής και όπως είπε, αυτή είναι και η πρώτη προτεραιότητα τώρα για τις πληρωμές των επόμενων ημερών-, «πληρωμές για παλαιότερες οφειλές της βιολογικής κτηνοτροφίας, συμπληρωματική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους οι οποίοι απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές».

Προσέθεσε ότι κατανοεί απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, αλλά όπως είπε, από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς.

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εξάλλου, θέλω να θυμίσω ότι πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει και έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών» είπε και κατέληξε: «Θυμάμαι σε κινητοποιήσεις στο παρελθόν, όταν τα βασικά αιτήματα τα οποία είχαν τεθεί ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης -αίτημα το οποίοι όχι απλά ικανοποιήθηκε αλλά αυξήσαμε και τα σχετικά όρια-, οι μειώσεις του ΦΠΑ, η μείωση του κόστους του ρεύματος για τους αγρότες, όπου με τον Αντιπρόεδρο θα συζητήσουμε και τρόπους περαιτέρω ενδεχομένως παράτασης της χαμηλής τιμής του ρεύματος. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε».

Πάντως όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή για συντεταγμένο διάλογο, αλλά τόνισε ότι «και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την αναφορά του στους αγρότες επαναλαμβάνοντας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα αλλά και η μετατροπή του πρωτογενούς τομέα σε μια πραγματική αναπτυξιακή «μηχανή» για την πατρίδα μας είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

«Διορθώνουμε -μπορεί κανείς να πει με καθυστέρηση, θα το αναγνωρίσω- στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι, όμως, βέβαιο ότι ο πρωτογενής μας τομέας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται σήμερα, από την οποία -τονίζω και πάλι- οι έντιμοι, οι συνεπείς παραγωγοί μας, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας τελικά θα βγουν ωφελημένοι όταν περάσει αυτή η δύσκολη μεταβατική περίοδος. Εργαζόμαστε ώστε αυτή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο» κατέληξε.

Περιφερειακή ανάπτυξη

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης συζητήθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, η οποία παρουσιάστηκε από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και περιλαμβάνει έναν πλήρη οδικό χάρτη με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, βασικός πυλώνας της Εθνικής Στρατηγικής, που θα οριστικοποιηθεί εντός του 2026, είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν την ελληνική περιφέρεια και η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε στοχευμένα να κατευθύνονται εθνικοί και ενωσιακοί πόροι με τον βέλτιστο και αποδοτικότερο τρόπο στην ελληνική περιφέρεια.

Στόχος της κυβέρνησης-σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη- είναι οι αναπτυξιακές πολιτικές να περάσουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό και για να καταδειχθεί η σημασία τόσο των ορεινών περιοχών όσο και της νησιωτικής Ελλάδας, αποφασίστηκε η συγκρότηση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα, με στόχο τον αποδοτικότερο συντονισμό πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης, θα εφαρμόζεται ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης στις πολιτικές των Υπουργείων που επηρεάζουν καθοριστικά τους τοπικούς πληθυσμούς και την οικονομία.

Χατζηδάκης: Προτεραιότητα η στήριξη της υπαίθρου

«Το σημερινό ΚΥΣΟΙΠ είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι αφορά την ισόρροπη ανάπτυξη στη χώρα, μια βασική κυβερνητική προτεραιότητα για τη στήριξη της υπαίθρου για λόγους οικονομικούς, δημογραφικούς και εθνικούς. Τα τελευταία 6,5 χρόνια, η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες έργα στην περιφέρεια, δεκάδες θα ολοκληρωθούν έως το τέλος της τετραετίας και ήδη σχεδιάζονται νέα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία» τόνισε στην τοποθέτηση του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε η συζήτηση συμπίπτει με τη συζήτηση που γίνεται στο επίπεδο της ΕΕ για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, το οποίο μας αφορά όλους, διότι η περιφερειακή ανάπτυξη στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό με πόρους από τις Βρυξέλλες.

«Στο πλαίσιο αυτό, εισηγούμαστε σήμερα δύο επιπλέον πρωτοβουλίες: Πρώτον, τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για τις ορεινές περιοχές. Και δεύτερον, τη δημιουργία μιας Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα. Χωρίς να ξεχνάμε τη σημασία της οριζόντιας ρήτρας απολιγνιτοποίησης» είπε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε: «Σημειώνω, επίσης, ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα εστάλη σε όλους τους Υπουργούς επιστολή μου σε σχέση με τη σύσταση διυπουργικής επιτροπής για τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ, σε συνέχεια πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί ήδη από το υπουργείο Εξωτερικών και την αντιπροεδρία της κυβέρνησης».