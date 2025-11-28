Ειδήσεις | Διεθνή

Χονγκ Κονγκ: Τερματίστηκε η επιχείρηση πυρόσβεσης στο συγκρότημα πολυκατοικιών

Χονγκ Κονγκ: Τερματίστηκε η επιχείρηση πυρόσβεσης στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Το πυροσβεστικό σώμα του Χονγκ Κονγκ ολοκλήρωσε την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε συγκρότημα πολυκατοικιών η οποία μαινόταν για σχεδόν τρεις ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 94 ανθρώπους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Οι φλόγες «σβήστηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους» στις 10:18 (τοπική ώρα· στις 04:18 ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση κατάσβεσης τερματίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των αρχών της μητρόπολης, επικαλούμενος το πυροσβεστικό σώμα.

Χονγκ Κονγκ
Πυρκαγιά
