Γερμανία: Απροσδόκητη υποχώρηση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης τον Νοέμβριο

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία μειώθηκε απροσδόκητα τον Νοέμβριο, ένα νέο σημάδι των προκλήσεων που καλείται να ξεπεράσει η οικονομία της χώρας για να ξεκολλήσει από την στασιμότητα, ακόμη και την ώρα που η κυβέρνηση αυξάνει τις δαπάνες.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης προσδοκιών του ινστιτούτου Ifo μειώθηκε στις 90,6 μονάδες τον Νοέμβριο από 91,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δευτέρας. Αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg είχαν προβλέψει πως θα παρέμενε αμετάβλητος.

«Οι εταιρείες αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους ως ελαφρώς καλύτερα», δήλωσε ο πρόεδρος του Ifo, Κλέμενς Φουστ. «Ωστόσο, έχουν ελάχιστη πίστη ότι θα υπάρξει ανάκαμψη σύντομα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι προοπτικές μεταξύ των κατασκευαστών δέχθηκαν «σημαντικό πλήγμα».

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις αμφιβολίες σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης να αποκαταστήσει την ανάπτυξη επενδύοντας σε υποδομές και άμυνα. Παρά το γεγονός ότι η Bundesbank και οι περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές αναμένουν ότι το ΑΕΠ θα επεκταθεί στο τέταρτο τρίμηνο μετά από ένα ασταθές 2025, ορισμένοι αναθεώρησαν πρόσφατα αρνητικά τις προβλέψεις τους.

Οι οικονομικοί σύμβουλοι του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς μείωσαν αυτόν τον μήνα την πρόβλεψή τους για την ανάπτυξη για το επόμενο έτος σε λιγότερο από 1%, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δαπάνες στοχεύουν σε πρόσθετες και παραγωγικές επενδύσεις. Διαφορετικά, κινδυνεύει να χαθεί η ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες προκλήσεις και να αποκατασταθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Έρευνες της S&P Global που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα συνέχισε να αυξάνεται τον Νοέμβριο, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι τον προηγούμενο. Η μεταποίηση υπέστη ιδιαίτερο πλήγμα, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν απότομα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ωστόσο την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένει η Γερμανία να εξέλθει από τη μακρά περίοδο στασιμότητας το επόμενο έτος. Παρότι οι δασμοί των ΗΠΑ και η παγκόσμια αβεβαιότητα θα συνεχίσουν να πιέζουν τους εξαγωγείς, η οικονομία θα επωφεληθεί από τις υψηλότερες επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση το επόμενο έτος.