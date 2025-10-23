Η διαφορά στο κόστος αγοράς πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ ενός σπιτιού χαμηλής ενεργειακής κλάσης και ενός σπιτιού υψηλής ενεργειακής κλάσης είναι πολύ σημαντική καθώς εξαρτάται άμεσα από την κατανάλωση πετρελαίου και κυμαίνεται από 50%-70%.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ήδη ξεκινήσει και οι καταναλωτές σπεύδουν να αγοράσουν κάποιες πρώτες ποσότητες, συνήθως 200-250 λίτρα, κάτι που αυτόματα αυξάνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά περίπου 1,10 x 250=275 ευρώ, αν λάβουμε ως τιμή αγοράς τα 1,10 ευρώ ανά λίτρο.

Η συνολική ετήσια επιβάρυνση των νοικοκυριών εξαρτάται σαφώς από την τιμή όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διακυμάνσεις του Brent και τα περιθώρια κέρδους αλλά ένας ακόμη παράγοντας που συχνά υποτιμάται αλλά μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης έως και 70% είναι τι πόσο ενεργειακά αποδοτική είναι μια οικία.

Το κόστος θέρμανσης ενός σπιτιού κατά τη χειμερινή περίοδο αποτελεί την κατ’ εξοχήν δαπάνη που εκτοξεύει τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένεται ότι θα υποστούν τα σπίτια χαμηλής ενεργειακής κλάσης και τα νοικοκυριά που χαρακτηρίζονται ως «ενεργειακά φτωχά».

Πετρέλαιο θέρμανσης: Εξοικονόμηση έως και 70%

Παρά το γεγονός ότι το κόστος ανά λίτρο πετρελαίου είναι το ίδιο για όλους (πέραν πιθανών εκπτώσεων και επιδομάτων), η συνολική δαπάνη διαφέρει δραματικά λόγω των διαφορετικών θερμαντικών αναγκών. Ένα σπίτι χαμηλής ενεργειακής κλάσης (π.χ. Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) έχει μεγάλες θερμικές απώλειες λόγω κακής μόνωσης, παλαιών κουφωμάτων κλπ με αποτέλεσμα να χρειάζεται αν καταναλώσει πολύ περισσότερο πετρέλαιο για να διατηρήσει μια αποδεκτή θερμοκρασία.

Ένα σπίτι υψηλής ενεργειακής κλάσης (π.χ. Α+, Α, Β+,Β) έχει καλή μόνωση (εξωτερική, κουφώματα, στέγη) και συχνά είναι επανδρωμένο με σύγχρονα, αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ως εκ τούτου, παρουσιάζει ελάχιστες θερμικές απώλειες και απαιτεί πολύ λιγότερο πετρέλαιο για την ίδια θερμική άνεση. Η ενεργειακή αναβάθμιση μίας οικίας μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας (και κόστους θέρμανσης) που ξεπερνά κατά μέσο όρο το 50% ανάλογα με τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί.

Πρακτικά, ένα σπίτι ενεργειακής κλάσης Η μπορεί να καταναλώσει 2-3 φορές περισσότερο πετρέλαιο από ένα σπίτι ενεργειακής κλάσης Β ή Α. Για παράδειγμα, εάν ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. χαμηλής ενεργειακής κλάσης καταναλώνει 1.500 λίτρα πετρελαίου το χρόνο για θέρμανση και εάν η τιμή είναι 1,10 ευρώ ανά λίτρο, τότε το ετήσιο κόστος θα είναι 1.500 λίτρα x 1,10=1650 ευρώ. Ένα αντίστοιχους μεγέθους διαμέρισμα υψηλής ενεργειακής κλάσης μπορεί να καταναλώνει μόλις 500-700 λίτρα το χρόνο και κατά συνέπεια το ετήσιο κόστος θα είναι 700 x 1,10=770 ευρώ.

Πετρέλαιο: Κυριότερες πηγές θερμικών απωλειών

Σε μια τυπική μη μονωμένη κατοικία, οι κυριότερες πηγές απωλειών είναι οι εξωτερικοί τοίχοι καθώς καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη εξωτερική επιφάνεια του σπιτιού προκαλώντας απώλειες που μπορεί να φθάσουν το 35% της συνολικής θερμότητας που διαφεύγει.

Ομοίως, τα παλιά ή ακατάλληλα κουφώματα καθώς και οι χαραμάδες μπορούν να προκαλέσουν θερμικές απώλειες από 25%-38% ενώ οι απώλειες μέσω της οροφής/στέγης φθάνουν στο 25%.

Τέλος, η συνολική θερμική απόδοση επηρεάζεται και από τις θερμογέφυρες, δηλαδή τα σημεία του κελύφους όπου η μόνωση διακόπτεται όπως είναι π.χ οι ενώσεις τοίχων-δαπέδων, γύρω από τα δοκάρια κλπ.