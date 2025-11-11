Bloomberg: Έξοδο στις αγορές για 8 δισ. ευρώ σχεδιάζει η Ελλάδα το 2026

Μία από τις νέες εκδόσεις για το 2026 θα αφορά ένα 10ετές ομόλογο. Χαμηλές πτήσεις για να τηρηθεί ο στόχος μείωσης του δανεισμού.

Σε άντληση έως και 8 δισ. ευρώ από τις αγορές σχεδιάζει να προχωρήσει το 2026 η Ελλάδα, με τις εκδόσεις ομολόγων να παραμένουν ελεγχόμενες για να δοθεί προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους, σύμφωνα με το Bloomberg, όπως είχε αναφέρει και το insider.gr. Η έξοδος στις αγορές θα καταγράψει χαμηλές πτήσεις για να τηρηθεί ο εθνικός στόχος μείωσης του δανεισμού σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με πηγή του διεθνούς πρακτορείου. Μία από τις νέες εκδόσεις για το 2026 θα αφορά 10ετές ομόλογο.

«Η Αθήνα κατάφερε να αντιστρέψει την εικόνα στα δημόσια οικονομικά της από την κρίση χρέους που σχεδόν την ανάγκασε να βγει από το ευρώ πριν από μια δεκαετία. Ένας συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, υψηλότερης είσπραξης φόρων και μέτριας οικονομικής ανάπτυξης έχει μετατρέψει τη χώρα σε μία από τις λίγες στην Ευρώπη με θετικό ισοζύγιο» τονίζεται.

Το δημοσίευμα επισημαίνει, μάλιστα, πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιτυγχάνει σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα για να καλύψει το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων και να αποπληρώσει το χρέος, διατηρώντας παράλληλα υγιή ταμειακά αποθέματα. Μάλιστα, αξιωματούχοι εκτιμούν πως ο όγκος του δανεισμού θα επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα το 2025 και θα συνεχίσει να μειώνεται.

Υπενθυμίζεται πως η Scope Ratings αναβάθμισε το outlook του ελληνικού χρέους, διατηρώντας σταθερή αξιολόγηση BBB ενώ εκτίμησε ότι η χώρα μας θα καταφέρει να μειώσει το χρέος της κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Η κυβέρνηση θέλει να εξοφλήσει πλήρως τα δάνειά της από το πρώτο μνημόνιο, 10 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, που σημαίνει αποπληρωμές τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2031.