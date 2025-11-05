ΕΣΠΑ: Ανοίγει δρόμος για επενδύσεις σε άμυνα, στέγαση και διαχείριση υδάτων - Τα μπόνους της αναθεώρησης

Μια μεγάλη ευκαιρία για νέες επενδύσεις υδάτων και την καινοτομία ανοίγουν οι διευκολύνσεις που προσφέρει η ΕΕ στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Μια μεγάλη ευκαιρία για νέες επενδύσεις στην άμυνα, την στέγαση, τη διαχείριση των υδάτων και την καινοτομία ανοίγουν οι διευκολύνσεις που προσφέρει για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Εν μέσω γεωπολιτικών συγκρούσεων και ειδικά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η ΕΕ έχει καλέσει τα κράτη-μέλη να ανακατευθύνουν πόρους στις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η άμυνα και ασφάλεια με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, η προσιτή στέγαση (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής κατοικίας), η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, η ενεργειακή μετάβασης και η βελτίωση των πόλεων.

Μάλιστα η ΕΕ δίνει κίνητρα για τις νέες δράσεις που θα κατευθύνονται στις παραπάνω στρατηγικές, όπως οι υψηλότερες προχρηματοδοτήσεις, οι οποίες θα διευκολύνουν την πιο γρήγορη έναρξη των νέων δράσεων.

Προβλέπεται, ακόμη, υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση και μικρότερη συμμετοχή από το εθνικό σκέλος αλλά και επέκταση της προθεσμίας για την υλοποίηση κατά ένα χρόνο. Δηλαδή τα νέα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030, από τις 31 Δεκεμβρίου 2029 που ισχύει σήμερα.

Στην τελική ευθεία το ελληνικό σχέδιο

Όπως έχει γράψει το insider.gr, η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 μπαίνει στην τελική ευθεία και τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με τις υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ια να κατατεθεί η τελική πρόταση της αναθεώρησης προς το τέλος του έτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα περιθώριο δύο μηνών για να εκφέρει γνώμη και θεωρητικά από τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα μπορούν να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των νέων προγραμμάτων.

Τι ετοιμάζει η ελληνική πλευρά

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, στόχος της χώρας μας είναι να αξιοποιηθούν πλήρως οι διευκολύνσεις που δίνει η ΕΕ. Σε αυτή την φάση η προσοχή πέφτε στην προσιτή στέγαση και μεταξύ άλλων αναμένεται μια νέα δράση για την ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων, με στόχο την αύξηση της προσφοράς των διαθέσιμων κατοικιών.

Στο επίκεντρο μπαίνουν και τα έργα διαχείρισης υδάτων, ειδικά στα νησιά, τα οποία εξετάζονται και στο πλαίσιο των νέων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Στον τομέα της Άμυνας θα χρηματοδοτηθούν έργα «διπλής χρήσης» και κυρίως υποδομές όπως δρόμοι και γέφυρες που μπορούν να αξιοποιηθούν και για τη μεταφορά στρατευμάτων αλλά και για κανονική χρήση σε περιόδους ειρήνης. Ανακατεύθυνση πόρων γίνεται και στις νέες τεχνολογίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.