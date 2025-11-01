Κίνα: Θα επαναλάβει τις αποστολές τσιπ Nexperia - Ανακούφιση στην αυτοκινητοβιομηχανία

Άμεσος ήταν ο κίνδυνος του περιορισμού της παραγωγής οχημάτων.

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να ανακοινώσει ότι οι εγκαταστάσεις της ολλανδικής κατασκευάστριας μικροτσίπ Nexperia στην Κίνα θα επαναλάβουν τις αποστολές τους, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτελέσει ανακούφιση για τις αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, οι οποίες αντιμετώπιζαν τον άμεσο κίνδυνο περιορισμού της παραγωγής τους.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε αυτόν τον μήνα τον έλεγχο της Nexperia, η οποία ανήκει στην κινεζική εταιρεία Wingtech. Η κίνηση αυτή οδήγησε το Πεκίνο να μπλοκάρει την έξοδο των προϊόντων της Nexperia από την Κίνα.

Η εταιρεία παράγει μεγάλες ποσότητες ημιαγωγών στις Κάτω Χώρες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά. Περίπου το 70% των τσιπ που παράγονται στις Κάτω Χώρες συσκευάζονται στην Κίνα και πωλούνται κυρίως σε διανομείς.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου φάνηκε να επιβεβαιώνει τα σχόλια της πηγής σε ανακοίνωσή του, δηλώνοντας ότι θα εξετάσει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές τσιπ της Nexperia από τη χώρα.

«Ως υπεύθυνη μεγάλη χώρα, η Κίνα λαμβάνει πλήρως υπόψη την ασφάλεια και τη σταθερότητα των εγχώριων και διεθνών αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προμήθεια εξαρτημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις κινεζικές αρχές. «Θα εξετάσουμε συνολικά την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης και θα εξαιρέσουμε τις επιλέξιμες εξαγωγές».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Αναμένεται ωστόσο να δημοσιοποιήσει σύντομα ένα ενημερωτικό δελτίο με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπορική εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, η οποία περιλαμβάνει και τη Nexperia και συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα αυτή την εβδομάδα.

Η Nexperia κατασκευάζει βασικά, χαμηλού κόστους τσιπ ελέγχου ισχύος, όπως τρανζίστορ και διόδους, που κοστίζουν μόνο μερικά σεντς. Ωστόσο, τέτοια τσιπ είναι απαραίτητα σε σχεδόν κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια.

Στα αυτοκίνητα, χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της μπαταρίας με τους κινητήρες, για τα φώτα και τους αισθητήρες, τα συστήματα φρεναρίσματος, τους ελεγκτές αερόσακων, τα συστήματα ψυχαγωγίας και τα ηλεκτρικά παράθυρα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο ότι χωρίς σταθερή προμήθεια τσιπ, η σημαντική παραγωγή αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσει να διακόπτεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η Honda ανέστειλε την παραγωγή σε εργοστάσιό της στο Μεξικό την Τρίτη και έχει αρχίσει να προσαρμόζει την παραγωγή της στις Η.Π.Α. και στον Καναδά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε την Παρασκευή ότι η Nexperia ανέστειλε τις προμήθειες πλακών ημιαγωγών (wafers) προς το κινεζικό της εργοστάσιο συναρμολόγησης, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στους πελάτες της, γεγονός που θα μπορούσε να επιδεινώσει την έλλειψη στην αγορά.

Δικαστικά έγγραφα έδειξαν ότι η κατάσχεση της εταιρείας από την ολλανδική κυβέρνηση συνέπεσε με αυξανόμενη πίεση από τις Η.Π.Α. προς τη Nexperia, μετά την ένταξη της μητρικής της Wingtech σε λίστα περιορισμένων εξαγωγών, αν και οι ολλανδικές αρχές αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη λόγω προβλημάτων διακυβέρνησης.

Επιχειρήσεις του κλάδου έχουν σημάνει συναγερμό για τον πιθανό αντίκτυπο στην παραγωγή. Την Πέμπτη, η Stellantis, που κατασκευάζει τα Jeep SUV, ανακοίνωσε ότι έχει δημιουργήσει μια «αίθουσα επιχειρήσεων» (war room) για να παρακολουθεί την κατάσταση.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Nissan δήλωσε ότι διαθέτει επαρκές απόθεμα τσιπ για να συνεχίσει την παραγωγή της έως την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου χωρίς διακοπή.