Γερμανία: Υποχώρησε στο 2,3% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Ο πληθωρισμός στην Γερμανία επιβραδύνθηκε πιο κοντά στο 2% τον Οκτώβριο, ενισχύοντας την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι η αύξηση των τιμών είναι υπό έλεγχο.

Ο πληθωρισμός στην Γερμανία επιβραδύνθηκε πιο κοντά στο 2% τον Οκτώβριο, ενισχύοντας την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι η αύξηση των τιμών είναι υπό έλεγχο.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 2,3% σε σχέση με την περασμένη χρονιά - από 2,4% τον Σεπτέμβριο λόγω του κόστους τροφίμων, ενέργειας και αγαθών, όπως ανέφερε η στατιστική υπηρεσία της χώρας την Πέμπτη. Το ποσοστό είναι πάνω από τη μέση πρόβλεψη 2,2% που κατέγραψε δημοσκόπηση οικονομολόγων για το Bloomberg.

Μία έκθεση που αναμένεται αύριο Παρασκευή για την ευρωζώνη αναμένεται να δείξει μια μικρή μείωση στο 2,1% - λίγο πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ. Οι αναλυτές προβλέπουν επίσης ότι οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές θα μετριαστούν περαιτέρω.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είναι ικανοποιημένοι με τον πληθωρισμό που κυμαίνεται γύρω από τον στόχο τους και την οικονομία που επιδεικνύει ανθεκτικότητα στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ. Νωρίτερα την Πέμπτη, η Eurostat ανέφερε ότι το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 0,2% - ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών και της ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια σταθερά για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τους αξιωματούχους να καθιστούν σαφές ότι δεν βιάζονται να αλλάξουν πολιτική δεδομένου ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται στον στόχο, ένα ιδανικό σημείο που ούτε η Federal Reserve, ούτε η Τράπεζα της Αγγλίας ούτε η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχουν επιτύχει.