Στις 28 Νοεμβρίου το επίδομα των 250 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου

Σε μια εβδομάδα περίπου στις 5 Νοεμβρίου έρχονται τα «ραβασάκια» για τα τέλη κυκλοφορίας.

Για την ημερομηνία καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, την επιστροφή ενοικίου και τα τέλη κυκλοφορίας, μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΘΟ, Όμηρος Τσάπαλος στο Mega.

«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή. Επίσης δεν υπάρχει αίτηση ούτε για το ενοίκιο, ούτε τα 250 ευρώ», υπογράμμισε σχετικά.

Παράλληλα, ανέφερε πως την επόμενη εβδομάδα περίπου στις 5 Νοεμβρίου έρχονται τα «ραβασάκια» για τα τέλη κυκλοφορίας, για τα οποία ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση.

Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, ο κ. Τσάπαλος είπε αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ΚΥΑ, με στόχο στα μέσα Νοεμβρίου να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα για τις αιτήσεις.