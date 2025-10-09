Ντάιμον: Προειδοποιεί για κίνδυνο διόρθωσης στη Wall Street

Τον κώδωνα του κινδύνου για το αμερικανικό χρηματιστήριο κρούει ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan Chace, Τζέιμι Ντάιμον, αναφέροντας πως υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος σοβαρής διόρθωσης από αυτόν που αντικατοπτρίζεται αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της Αμερικής, δήλωσε ότι «ανησυχεί πολύ περισσότερο από άλλους», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η διόρθωση θα μπορούσε να συμβεί τους επόμενους έξι μήνες έως δύο χρόνια, σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC,

Υπήρχαν «πολλά πράγματα εκεί έξω» που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αβεβαιότητας, πρόσθεσε, επισημαίνοντας παράγοντες κινδύνου όπως το γεωπολιτικό περιβάλλον, οι δημοσιονομικές δαπάνες και η επαναστρατιωτικοποίηση του κόσμου.

«Όλα αυτά προκαλούν πολλά ζητήματα που δεν ξέρουμε πώς να τα χειριστούμε», είπε.

«Λέω λοιπόν ότι το επίπεδο αβεβαιότητας θα πρέπει να είναι υψηλότερο στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων από αυτό που θα χαρακτήριζα φυσιολογικό» επισήμανε.

Προειδοποίησε ότι εξακολουθεί να «ανησυχεί λίγο» για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ενώ πιστεύει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα παραμείνει ανεξάρτητη, παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ στον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ.

Ο Ντάιμον αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ έχουν γίνει ένας «λιγότερο αξιόπιστος» εταίρος στην παγκόσμια σκηνή, ωστόσο τόνισε ότι ορισμένες από τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ ώθησαν την Ευρώπη να αναλάβει δράση λόγω της υποεπένδυσης στο ΝΑΤΟ και της έλλειψης οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποδώσει

Αναφερόμενος στην ταχύτατη ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος της οποίας οφείλεται στις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τόνισε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πραγματική και συνολικά θα αποδώσει». «Όπως τα αυτοκίνητα συνολικά απέδωσαν και οι τηλεοράσεις συνολικά απέδωσαν, ωστόσο οι περισσότεροι που επένδυσαν σε αυτούς τους τομείς δεν τα πήγαν καλά» ανέφερε, τονίζοντας ότι «ένα μέρος των χρημάτων που επενδύονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη πιθανώς θα χαθούν».

Σημειώνεται ότι ο Ντάιμον βρέθηκε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Μπόρνμουθ, όπου ανακοίνωνε μια επένδυση περίπου 350 εκατομμυρίων λιρών στην πανεπιστημιούπολη της JP Morgan, καθώς και μια φιλανθρωπική επένδυση 3,5 εκατομμυρίων λιρών σε τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Crypto και βόμβες

Η παγκόσμια ασφάλεια έχει βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο του επικεφαλής της JP Morgan, αφού σε επιστολή του προς τους μετόχους νωρίτερα φέτος, προειδοποιούσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεμείνουν από πυραύλους εάν ξεσπάσει ένας επταήμερος πόλεμος στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σκεπτόμενος πώς ο κόσμος θα μπορούσε να καταπολεμήσει τους παράγοντες κινδύνου, επεσήμανε μεγαλύτερες στρατιωτικές επενδύσεις.

«Ο κόσμος μιλά για την αποθήκευση πραγμάτων όπως τα κρυπτονομίσματα, εγώ πάντα λέω ότι πρέπει να αποθηκεύουμε σφαίρες, όπλα και βόμβες.

«Ο κόσμος είναι ένα πολύ πιο επικίνδυνο μέρος και θα προτιμούσα να έχω ασφάλεια παρά να μην είμαι ασφαλής».