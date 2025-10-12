Warner Bros: Απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της Paramount ως «πολύ χαμηλή»

Η Warner Bros. Discovery απέρριψε την αρχική προσέγγιση εξαγοράς της Paramount Skydance, κρίνοντάς την πολύ χαμηλή, σύμφωνα το Bloomberg που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η WB απέρριψε πρόταση ύψους 20 δολάρια ανά μετοχή, κρίνοντας ότι η αποτίμηση υποτιμά σημαντικά την αξία του ομίλου.

Οι επιλογές πλέον του δισεκατομμυριούχου Ντέιβιντ Έλισον και αφεντικού της Paramount, είναι είτε να αυξήσει την προσφορά μετά από συννενόηση με τους μετόχους της Warner Bros ή να αναζητήσει πρόσθετη οικονομική στήριξη από επενδυτικούς εταίρους.

Οι μετοχές της Warner Bros. έκλεισαν στα 17,10 δολάρια την Παρασκευή, δίνοντας στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία 42,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της Paramount ήταν στα 17 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας την στα 18,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δύο εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις εδώ και καιρό, διαφωνούν στην τιμή, με πιθανό ενδεχόμενο η Paramount να δημοσιοποιήσει την πρότασή της ώστε να ασκήσει πίεση στη διοίκηση της Warner Bros, όπως αναφέρει το CNBC.

Ο Ντέιβιντ Έλισον, γιος του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, ανέλαβε την Paramount, τη μητρική εταιρεία των CBS, Nickelodeon, MTV και του ομώνυμου κινηματογραφικού στούντιο, τον Αύγουστο, μετά την ολοκλήρωση μιας συγχώνευσης ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία παραγωγής ταινιών Skydance Media.

Μετά από αυτή τη συγχώνευση ο Ντέιβιντ Έλισον αναζητά έναν τρόπο να ενισχύσει το κινηματογραφικό της πρόγραμμα και τις streaming φιλοδοξίες της, μειώνοντας παράλληλα το κόστος και αναδιαρθρώνοντας την προβληματική υπηρεσία Paramount+.

Μια τέτοια συγχώνευση μπορεί να αντιμετωπίσει ενδελεχή έλεγχο από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Ωστόσο, ο Λάρι Έλισον, του οποίου το 40% των μετοχών στον κολοσσό του cloud την Oracle, τον έχει εκτοξεύσει στο Νο. 2 στη λίστα των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως, είναι πιθανό να αξιοποιήσει τον τεράστιο πλούτο του καθώς και την πολιτική του επιρροή στην Ουάσινγκτον για να κλείσει αυτή τη συμφωνία.