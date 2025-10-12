Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στην εθνική οδό Σερρών-Θεσσαλονίκης

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι (14:00) στο 44ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σερρών – Θεσσαλονίκης, έξω από το Στρυμονικό. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ αρχικά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε στα πρανή και σε δασική έκταση.

Η κυκλοφορία, η οποία είχε διακοπεί στο σημείο για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, διεξάγεται κανονικά στο ρεύμα προς τις Σέρρες ενώ η κίνηση προς τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται στη μία από τις δύο λωρίδες του ρεύματος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ