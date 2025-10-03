Κοβέσι στο Politico: Η διαφθορά είναι σε όλη την ΕΕ, η Ελλάδα δεν διαφέρει

«Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Σλοβακία. Τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ και άλλες επιδοτήσεις τροφοδοτούν τη διαφθορά σε ολόκληρη την Ένωση», προειδοποίησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας στο Politico.

«Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Σλοβακία. Τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ και άλλες επιδοτήσεις τροφοδοτούν τη διαφθορά σε ολόκληρη την Ένωση», προειδοποίησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας στο Politico.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως μια τεράστια απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ συντάραξε φέτος την Αθήνα, καθώς πολλοί Έλληνες έλαβαν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις για γη που δεν τους ανήκε ή για αγροτικές εργασίες που δεν έκαναν. Αρκετοί υπουργοί και υφυπουργοί παραιτήθηκαν λόγω της φερόμενης εμπλοκής τους στο σκάνδαλο. Θυμίζουμε ότι η Κοβέσι βρισκόταν μέχρι χθες στην Αθήνα όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ επισκέφτηκε και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την προγραμματισμένη από καιρό κάθοδό της είχε εγκαίρως προαναγγείλει το insider.

Μιλώντας στο Politico, η Κοβέσι είπε ότι η Ελλάδα απέχει πολύ από το να αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.

«Δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε παρατηρήσει απάτες με τις επιδοτήσεις σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Η διαφορά είναι στο μέγεθος και στον αριθμό των υποθέσεων», είπε η Ρουμάνα εισαγγελέας κατά της διαφθοράς.

«Στην Ελλάδα ανακαλύψαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαπράχθηκε η εγκληματική δραστηριότητα ήταν πολύ συστηματικός και καλά οργανωμένος, με τη συμμετοχή κατά κάποιον τρόπο υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Όμως τα ίδια φαινόμενα τα βλέπουμε και σε άλλα κράτη-μέλη.»

Οι γενναιόδωρες αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ αποτελούν ελκυστικό στόχο για κυκλώματα διαφθοράς, καθώς αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

Στη συνέντευξη Τύπου, η Κοβέσι αποκάλυψε επίσης ότι είχε λάβει επιστολή από Έλληνα αγρότη, ο οποίος ισχυριζόταν πως έντιμοι αιτούντες αποκλείστηκαν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια επειδή άλλοι κατέφυγαν σε δωροδοκία. «Ας μιλήσουμε γι’ αυτό: πώς οι έντιμοι αγρότες δεν είχαν καμία πρόσβαση», είπε.

Ένας άλλος βασικός στόχος της Κοβέσι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία του κορονοϊού για να μοιράσει τεράστια ποσά με σκοπό να βοηθήσει τις χώρες να ορθοποδήσουν. Εκατοντάδες υποθέσεις που σχετίζονται με το Ταμείο ερευνώνται σήμερα από την EPPO.

«Τώρα έχουμε αυτά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Φυσικά, το οργανωμένο έγκλημα στράφηκε εκεί γιατί μπορεί να βγάλει χρήματα», είπε στο POLITICO.

Η Κοβέσι μιλούσε στο τελωνείο του Πειραιά, του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας. Έξω από το παράθυρο βρίσκονταν χιλιάδες κοντέινερ γεμάτα κινεζικά προϊόντα που κατασχέθηκαν από Ευρωπαίους εισαγγελείς, οι οποίοι αποκάλυψαν σχήμα αποφυγής καταβολής δασμών αντιντάμπινγκ στις κινεζικές εισαγωγές-τη μεγαλύτερη έρευνα του είδους.

Το μήνυμα που θέλησε να στείλει στους εγκληματίες πίσω από αυτήν την απάτη ήταν: «Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν, δεν υπάρχουν πια ασφαλή καταφύγια για εσάς. Ανακαλύψαμε μια νέα ήπειρο εγκλήματος. Το οργανωμένο έγκλημα δυναμώνει εξαπατώντας τον ευρωπαϊκό και τους εθνικούς προϋπολογισμούς».

Για να χειριστεί αυτές τις υποθέσεις ζητά μεγαλύτερη ομάδα, τόσο στην Αθήνα όσο και αλλού. Έχει αιτηθεί περισσότερους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς για διασυνοριακές έρευνες, καθώς και εθνικούς οικονομικούς ερευνητές από την αστυνομία, τα τελωνεία και τις φορολογικές αρχές για να ασχολούνται αποκλειστικά με τις υποθέσεις της EPPO.

«Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Όλοι πλήττονται από τη διαφθορά και την οικονομική απάτη», είπε.

Ορισμένες από τις έρευνές της συναντούν αδιέξοδα όταν εμπλέκεται πιθανή πολιτική διάσταση, σημειώνει το Politico.