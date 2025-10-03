Οικονομία | Ελλάδα

Παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων σε καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και παραγωγικών φορέων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι παρατάσεις έχουν ως εξής:

- «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

- «Μεγάλες Επενδύσεις» έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να διευκολυνθούν στην ολοκλήρωση των φακέλων οι φορείς μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων.

