Το αυστηρό μήνυμα να τηρηθούν κατά γράμμα οι προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης μετέφεραν στις ελληνικές αρχές οι κοινοτικοί αξιωματούχοι που ολοκλήρωσαν τις επαφές τους στην Αθήνα.

«Είμαστε στο τελευταίο μίλι», αυτό που έχει σημασία είναι οι προθεσμίες, «δεν υπάρχει καμία περίπτωση παράτασης», έκαναν σαφές οι πηγές της ΕΕ, ενώ επισήμαιναν ότι οποιαδήποτε παράταση θα ήταν ζημιογόνα για το ΕΣΠΑ που επίσης πρέπει να επιταχύνει για να μη κινδυνεύσει και αυτό από καθυστερήσεις.

Σημειώνεται πως το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα έργα έως το τέλος Αυγούστου του 2026. Σύμφωνα με πηγές της ΕΕ, ολοκληρώνεται εντός του Οκτωβρίου πιο κρίσιμη αναθεώρηση, την οποία, μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως την τελευταία ευκαιρία.

Έργα που δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν εγκαίρως θα πρέπει να απενταχθούν για να υποκατασταθεί ο χώρος από αύξηση προϋπολογισμού υφιστάμενων, όσο υπάρχει χρόνος για να γίνουν όλα έως τον επόμενο Αύγουστο. Επίσης είναι κρίσιμο τώρα να βγουν τα έργα που έχουν πρόβλημα, ούτως ώστε να είναι εφικτό μεταφερθούν σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό σχήμα όπως το ΕΣΠΑ. Αλλιώς αν γίνουν, θα χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

«Είναι η τελευταία ευκαιρία να υποκατασταθούν επενδύσεις», επισημαίνουν με έμφαση και προσθέτουν ότι αν αλλάξει η δομή του Ταμείου Ανάκαμψης αργότερα, τα έργα που θα βγουν κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν για παράδειγμα στο ΕΣΠΑ κατά το ήμισυ.

Τα έργα σε «κόκκινο»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προβλήματα εντοπίζονται στην Κοινωνική Κατοικία, στην Υγεία -όπου 18 ανακαινίσεις νοσοκομείων καθυστερούν όπως και στα 156 κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας- αλλά και στην Ενέργεια.

Συγκεκριμένα, στην Ενέργεια πρόβλημα έχουν τα έργα CCS (Carbon Capture and storage) που αφορούν τη δέσμευση CO2 από βιομηχανίες και την αποθήκευσή του στο υπέδαφος (σε εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου ή αερίου). Από το RRF, στην περίπτωση της χώρας μας χρηματοδοτείται η ανάπτυξη της υπόγειας αποθήκης στο Πρίνο από την Energean.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει, μετά την κατάθεση του αναθεωρημένου σχεδίου τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, την έγκρισή του από τις κοινοτικές αρχές, ώστε να μπορεί να υποβληθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου το νέο διπλό αίτημα πληρωμών. Άλλες δυο αιτήσεις πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026 εκ των οποίων η τελική θα γίνει τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Θεωρείται εφικτό να μη χαθούν κονδύλια αν κινούνται από δω και πέρα όλα κατά γράμμα, αναφέρουν οι ίδιες κοινοτικές πηγές. Στο πεδίο των επιδοτήσεων εκκρεμούν ακόμα 5,5 δισ. ευρώ και 6 δισ. σε δάνεια, ενώ έχει γίνει το 70% των μεταρρυθμίσεων. Η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει και αλλαγές στο πεδίο των επενδύσεων που τελικά θα ολοκληρωθούν αλλά και σημαντική απλοποίηση των ορόσημων και των στόχων. Στα δάνεια η κατάσταση εκτιμάται ότι είναι καλύτερη και οι αλλαγές που δρομολογούνται σχετίζονται με μεγαλύτερη ρύθμιση των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.